Creí en Santa Claus hasta los 12 años de edad, cuando le pedí en una carta una bicicleta y después de unos días, mi mamá me llamó y me dijo: tengo que hablar muy seriamente contigo, Santa Claus no existe.

En ese momento abrí los ojos, me le quedé mirando fijamente y muchas dudas, preguntas y cuestionamientos, se me vinieron a la mente; entonces comprendí lo que mis compañeros de escuela me decían, que Santa Claus no existía. Cada Navidad mi mamá me decía que había que ser consciente con respecto a lo que pedía a Santa porque había hambre en África, crisis económica en México y una hipoteca en mi casa…

Cuando mi hermana Gloria se enteró, que mi mamá me había dicho que Santa Claus no existía, le preguntó a mamá por qué lo había hecho; mi madre contestó: por 13 mil 500 pesos le quito la ilusión a cualquiera.

13 mil 500 pesos, eso costaba la bicicleta, doble rodada, con manubrio, timbre y asiento; eso costó mi última ilusión de Navidad.

Sin embargo, cada fin de año cuando se aproxima diciembre, nunca pierdo la ilusión de festejar la Navidad, de abrir los regalos, de convivir en familia; para mí es la mejor época del año.

El 24 de diciembre del año pasado, mi madre fue intervenida en un hospital de la colonia Obispado en Monterrey; al salir de la operación el cirujano comentó que era un tumor maligno, cáncer. Al escucharlo mi hermana comentó: qué regalo de Navidad, un tumor, cáncer...

La pérdida física de mi madre dejó un vacío en mi corazón. Esos días de cuidarla y atenderla, me dieron las más grandes lecciones de vida; los mejores regalos los recibí al ver que era una guerrera, que luchó por su vida hasta el final,que el servicio, el cuidado, la atención, la oración y el amor son los mejores regalos y además los podemos dar a diario; no importa el día, ni la hora, siempre son bien recibidos.

El mejor regalo no viene envuelto ni adornado con un moño. Los mejores regalos son los que se dan con el corazón, cuando le damos una sonrisa al enfermo, cuando brindamos la mano al necesitado, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando ayudamos, incluso cuando soltamos.

El soltar nos brinda nuevas oportunidades.

La felicidades una elección.

¡Decidamos ser felices!