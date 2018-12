Debate presupuestal

El debate que se ha originado por el proyecto de Presupuesto de Egresos que envío el Ejecutivo a la Cámara de Diputados ha revelado la importancia de retomar la discusión sobre la necesidad de realizar modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

La propuesta contiene importantes programas que tendrán, sin lugar a dudas, un importante impacto a nivel nacional. Pero el fondo es que no se están considerando las necesidades de las agendas estatales.

En el caso de Tamaulipas, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha expuesto que el paquete económico no atiende necesidades regionales y los proyectos prioritarios para la entidad no tendrán recursos federales. De modo claro señaló que “el dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los Estados al diálogo fiscal”.

En el mismo sentido, diversos gobernadores señalaron al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que el gasto debe ser con una distribución federalista, y no únicamente con la intención de impulsar proyectos que están dejando a estados y a municipios sin acceso a fondos federales.

Ahora, le corresponde a los diputados federales de todo el país entender que el Presupuesto Federal debe ser orientado con una visión que contemple a los tres niveles de gobierno. Tienen en sus manos la decisión de poder modificarlo y rectificar los errores que se han venido conociendo.

Por lo pronto, la Conago ya acordó que impulsarán la realización de una Convención Nacional Hacendaria y reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. Y mientras tanto, los legisladores siguen en la discusión, que esperamos sea favor del fortalecimiento del federalismo, y no del empoderamiento del centralismo, que tantos años costó ir disminuyendo, ¿no cree usted?