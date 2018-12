Las señales…

Una buena señal es que se corrija lo mal hecho. Es el caso de la rectificación hecha por el Gobierno Federal con respecto al presupuesto destinado a las universidades en el presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio en su conferencia mañanera, luego de que los rectores manifestaron su inconformidad por la disminución de 4 mil millones de pesos para la educación superior.

El documento entregado el sábado pasado a la cámara de diputados, planteaba una reducción de entre 3.4% y 8.3% a los recursos que recibirían 13 de las 20 mejores universidades del país.

La ANUIES celebro la decisión de AMLO de dar marcha atrás a la reducción. La propuesta entregada por la Secretaría de Hacienda contempla, por ejemplo, una disminución de 6.3% al presupuesto de la UNAM, que equivale a 32 mil 277.4 millones de pesos. “Yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades’, expresó el mandatario.

Creo que se deben de aumentar los presupuestos a la educación superior y no encajonarla con lo mismo y mucho menos recortar recursos. Académicos y trabajadores convocaron a las comunidades estudiantiles universitarias a marchar en demanda del respeto al compromiso presidencial de fortalecer al sector. Si no hay aumento a las escuelas a nivel superior, sus recursos serán iguales a 2018, se dijo.

Otra señal, un grupo de artistas se presentaron en la cámara baja para protestar por la reducción de cerca 500 millones de pesos al presupuesto de cultura y afirmaron que “sin cultura no hay nación ni cuarta transformación”. Por su parte los científicos manifestaron su inconformidad por el ajuste al CONACYT de 2 mil 500 millones de pesos para 2019. Seguramente habrá más porque en aras de la austeridad se han recortado muchas de las partidas presupuestales del presupuesto y las reacciones afectadas lo manifestarán.

Tatiana Clouthier expanista y hoy vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados asegura que existe el peligro de militarizar al país y eso es un peligro, por la forma en que se redactó la ley y pase sin cambios, a lo que reaccionó Yeidckol Polevnsky, líder de su partido, pidiéndole “Creo que tendríamos que pedirle a Tatiana y a todos los legisladores sensibilidad en temas de seguridad que le urgen al país”. Ya empezaron las señales de enfrentamientos internos, en el equipo gobernante. Así las Cosas, hasta pronto. _