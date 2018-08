El proceso inició...

La propuesta es simple, eliminar a los delegados federales por cada Secretaría de Estado y nombrar a un solo delegado, representante del gobierno federal y operador político y ejecutor de los presupuestos federales. El proceso de transición del gobierno federal ha iniciado y al parecer es tersa y como luna de miel.



Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo tiene enfrente grandes retos. Los equipos se han reunido y al parecer todo va sobre ruedas. Las declaraciones de ambos equipos distan mucho de lo que en realidad vivimos. Por un lado, nos dicen que todo está bien, que estamos en la ruta de caminar firmemente y que las reformas darán resultado y por el otro lado no dicen que reciben un país en ruinas, que se revisará todo y que algunos grandes proyectos del gobierno que concluye serán revisados, pero nos dan a entender que serán cancelados. La reforma educativa entre ellas y que sin duda es la más importante, para un futuro promisorio en nuestro país.



Hoy los mensajes están encontrados, todo lo contrario de los mensajes inmediatos después de las elecciones, que eran todo amor y paz.



Existen asuntos que deberán ser atendidos con urgencia y mucho cuidado sobre todo lo que representan para la economía nacional.



La campaña ya termino y hoy el equipo de AMLO deberán recomendar y sugerirle a su jefe sensatez, ecuanimidad y sobre todo, visión nacionalista.



Los temas de campaña que lo llevaron al triunfo ahí están y seguramente muchos no serán posibles de cumplir. Dos rápidamente, el asunto del aeropuerto en donde se han invertido miles de millones de pesos y trabajan poco más de 4 mil mexicanos el otro asunto que prácticamente será imposible es la descentralización.



Pero existen otros magnos como las refinerías y la explotación de petróleo ligero, que es poco en nuestro país y lo más importante, que pasará con las petroleras transnacionales que ya están operando en nuestro país.



En lo social el asunto de la seguridad y por supuesto la corrupción, este último es prioritario para la sociedad mexicana y estoy convencido que si se puede combatir a fondo.



Lo cierto es que la agenda política del país la marca el nuevo gobierno y el saliente esta pendiente con la entrega y colaborado. Solo un asunto de suma importancia debe cuidar el gobierno federal y es la negociación del TLCAN, que esta en pleno y que sinceramente creo que no se va a lograr.



La delegación mexicana encabezada por Ildefonso Guajardo, que ha hecho un extraordinario trabajo, esta alerta y pendiente porque los americanos están en posiciones muy duras y poco flexibles. Ojalá EU sea más blando y se pongan de acuerdo.



Así las Cosas, hasta pronto.





