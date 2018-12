Estamos en la recta final de 2018, año que será recordado, entre otras muchas cosas, por las múltiples actividades para celebrar el medio siglo transcurrido desde aquel 1968 que, sin duda, marcó un antes y un después para nuestro país.



Muchísimos montajes teatrales llegaron a nuestros escenarios con ese tema. Ya sea con obras escritas sobre el movimiento estudiantil, sobre la matanza de Tlatelolco o sobre las infinitas repercusiones de ambos acontecimientos. Vi muchas de ellas, algunas mejores que otras, pero en general muy bien. De todas, la que mejor sabor de boca me dejó fue Auxilio, pues amén de ser un estupendo montaje, se centraba en el ahora, en esta época y en las secuelas del 68 en nuestras vidas, hoy 50 años después.



Auxilio es una coproducción francomexicana, impulsada por el colectivo Teatro sin Paredes que con paso firme se ha colocado como una de las agrupaciones más sólidas y versátiles de la escena actual en nuestro país. El montaje se estrenó en el IPN y tuvo una temporada final en el maravilloso Foro Experimental José Luis Ibáñez en CU. Lo primero que me sorprendió fue el uso del espacio. El montaje no se limitaba al escenario, sino que sucedía también en jardines, sótanos, vestíbulo… para contar esta trilogía, pues Auxilio está compuesta por tres obras distintas, de autores distintos, cada una dirigidas por una persona diferente.



Si bien hay un hilo conductor, las tres obras también pueden presentarse por separado, y es por ello que me pareció prudente escribir sobre este montaje. Si bien ya cerró su temporada, es posible, y yo diría que muy justo y necesario, que quizá sin la primera parte que es netamente sobre el 68, esta puesta en escena regrese a cartelera.



Felicidades a Teatro sin Paredes y a David Psalmon, su principal impulsor, pues amén de sus trabajos escénicos está también su labor editorial (excelente) y el trabajo social que realizan en diversas comunidades llevando el teatro más allá de los lugares

tradicionales.