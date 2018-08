Fusiones en las TIC mexicanas

Aunque todavía tengo varios asuntos pendientes que denunciar sobre las compras de tecnología en el gobierno federal, hago una pausa en mis acusaciones, pues en medio de las investigaciones y las réplicas me he enterado de dos versiones muy bien fundamentadas de próximas y eventuales operaciones de compraventa entre algunas empresas del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación.



La primera, tal vez ya la conoces, pues algunos colegas españoles me han advertido de las negociaciones que se están dando en los más altos niveles para que la empresa mexicana operadora de servicios de data center Six Sigma Networks, mejor conocida como Kio Networks, se quede con la operación de la empresa de servicios de cómputo de la firma española El Corte Inglés. Según las versiones hispanas, la compañía de María Asunción Aramburuzabala estaría pagando casi 400 millones de dólares por el control de Informática El Corte Inglés, S.A, (Iecisa) debido a la fuerte reestructura que está viviendo el consorcio español.



Ambas empresas ya se conocen entre sí, pues son socias al 50 por ciento en la operación de Kio Networks España, empresa formada en 2014 y radicada en la sureña ciudad de Murcia, la cual forma parte de la red de 32 centros de datos de Kio, ubicados también en Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. A su vez, Iecisa es una empresa que factura alrededor de 750 millones de dólares al año y cuenta con una plantilla de 2 mil 100 personas con filiales en Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica y República Dominicana.



Sin embargo, hay otras versiones, que te pido tomes con reserva, que dicen que desde hace meses la multinacional estadunidense Equinix, una de las más grandes operadoras de data centers en el mundo, ha presentado a Kio una oferta de compra para quedarse con sus operaciones o realizar una joint venture.



No obstante, la operación que suena más fuerte y que en el mundillo de las TIC solamente se está esperando su confirmación, es la venta de los servicios de mercado masivo de Axtel. Según las versiones, en estos momentos Axtel está analizando cómo cumplir las aprobaciones regulatorias en Estados Unidos, pues supuestamente Bestel sería la empresa que estaría comprando esa porción de ese negocio.



El objetivo sería que Axtel se quede exclusivamente con la red empresarial y los servicios al mercado corporativo, dejando en manos de Bestel la red con la cual se prestan los servicios de residenciales como Axtel xtremo y Axtel Tv. Me dicen que ya se tiene un acuerdo de transición con Bestel a fin de dar soporte a las redes y según el cual Axtel se quedaría por lo menos un año operando la red que da servicio al mercado masivo. Insisto, son versiones muy bien fundamentadas que en una de esas se confirman.



