Las licencias, un problema sin fin

Vivimos y sufrimos una epidemia de muertes viales en México. Las vidas de 16 mil personas son interrumpidas cada año por “accidentes” prevenibles, pues sus causas son evitables.



La velocidad mata, los malos conductores también.



La negligencia en la aplicación de las normas es cómplice y el diseño de las ciudades orientado al automóvil puede ser criminal.



Son muchos culpables para esas muertes, más allá de quién conduce el vehículo asesino, pero una de las medidas que se ha propuesto para remediar el problema, la licencia única nacional, se ve muy lejana.



En la discusión pública hablamos de la necesidad de imponer exámenes de manejo, de instaurar sistemas de puntos, de retirar la licencia de conducir, de incorporar a escuelas de manejo, etcétera, pero no de la forma en que sería posible lograrlo.



Que hasta un ciego pueda obtener licencia de conducir es el colmo, pero en las condiciones actuales parece imposible corregir ese problema, así lo declara el secretario de Movilidad de CdMx, Andrés Lajous:



“El sistema de licencias es claramente inadecuado. Pero la ciudad no cuenta con los recursos técnicos para implementar exámenes completos en el corto plazo. Por eso, desarrollaremos un proceso gradual para garantizar la idoneidad de quien obtenga licencia".



El problema no es el examen, es el sistema. Tampoco es un problema de la capital sino del país entero.



En las reuniones de la Conferencia Nacional de secretarios de Seguridad Pública se ha tocado el tema para tener un modelo homologado, no una licencia única. Con recomendaciones puntuales a los gobernadores para que no contraten sistemas que son incompatibles, pero no quieren. Sus razones tendrán.



Lo claro es que tener una licencia de manejo nacional u homologada en vez de 32 estatales es poco más que una utopía si no hay voluntad política del Presidente y su secretaria de Gobernación.



Implantarla es tan complicado y todos los estímulos van en contra a pesar del compromiso de la senadora Patricia Mercado y la diputada federal Pilar Lozano, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para lograr una ley de seguridad vial.



Hay una serie de obstáculos en contra.



A pocos estados les interesa modificar su sistema de licencias de conducir, porque el actual les funciona para administrar cuotas y cuates.



En el mercado hay prácticas monopólicas y de simulación que tiene que revisar la Comisión Federal de Competencia.



Y está el factor más importante, el económico.



¿Cuánto le dejan los contratos de licencias de manejo a las secretarías de Transporte de los estados?



¿Cuántas licitaciones arregladas existen donde se aplica el pliego de la empresa predestinada a ganar el contrato?



¿Cuántos estados y quiénes se benefician del famoso diezmo tras la licitación?



Quizá esté equivocado, ojalá, pero todo indica que las licencias de conducir en CdMx y en muchos estados seguirán siendo un negocio donde lo último que importa es la seguridad de las personas.

