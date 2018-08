Vámonos a la frontera

Resulta que el ahora Presidente electo anunció reducir el Impuesto al Valor Agregado IVA en la frontera al 8 por ciento y el Impuesto sobre la Renta ISR en esa zona a 20 por ciento, aunque dicha propuesta no aclara si esta tasa se refiere a la tasa corporativa aplicable a las empresas que actualmente es del 30% o la aplicable a las personas físicas en su declaración anual que puede llegar al 35% de ISR. En ambos casos dicha distinción indebida por cierto crea mexicanos de primera o de segunda, ya que las diferencias de precios en fronteras es más fácil controlarlas vía tipo de cambio que mediante ilógicos subsidios que costarán al país millones de dólares. Además eso solo se aplicará en la frontera norte, cuando también hay frontera en la sur.



Para muchas empresas el obtener un ahorro del 10% en la tasa del Impuesto sobre la Renta simplemente por el hecho de domiciliar sus operaciones en la zona fronteriza provocaría una indebida ventaja competitiva con el resto de empresas del mismo giro, generando con ello distorsiones considerables a nivel nacional. Pero además la disminución del IVA en la zona fronteriza es un golpe directo a las finanzas nacionales que difícilmente podrá sortear el equipo del señor López, ya que no solo implica la pérdida de recaudación por la disminución de la tasa, sino que además generará que muchísimas empresas que compran insumos a lo largo del territorio nacional a la tasa del 16% soliciten devoluciones de IVA que el sector público no quiere luego enterar.



Recordemos que en nuestro país se mide el llamado “Gasto fiscal” el cual se ha definido como aquel tratamiento de carácter impositivo que se desvía de la estructura “normal” de los impuestos, que da lugar a un régimen de excepción y que implica una renuncia recaudatoria. La definición de gastos fiscales incluye todas aquellas exenciones, reducciones y desgravaciones que se desvían de la estructura “normal” de cualquier impuesto, constituyendo un régimen impositivo favorable para cierto tipo de ingresos o sectores de la economía. La definición incorpora medidas como la aplicación de tasas y esquemas de deducción diferenciales, el otorgamiento de créditos fiscales, así? como esquemas que permiten el diferimiento del pago de los impuestos o que otorgan alguna facilidad administrativa, entre otras.



Recordemos que dicho impuesto además otorga beneficios a algunos productos aplicando a los mismos una tasa cero y las exenciones en el IVA provocan una transferencia tributaria para todos los hogares, con independencia de su nivel de ingresos, ya que se otorga en forma generalizada. El gasto fiscal de mayor relevancia en el IVA es el régimen de tasa cero, se estima que su aplicación a conceptos como alimentos y medicinas equivale a 1.01% del PIB (251,809 mdp para 2019).



Al parecer el equipo del señor López estima que sólo el bajar el IVA en la zona fronteriza provocaría un gasto fiscal aproximado de 10 mil millones de pesos anuales, solo por disminución de la tasa, sin considerar insisto las devoluciones que generaría según estimaciones más de 38 mil millones de pesos de pérdida de recaudación.



Lo peligroso de esto es que a los genios de Hacienda se le juntaran las propuestas populistas tendientes a la baja del impuesto a las gasolinas la cual financieramente es prácticamente inviable, esta disminución de impuestos en la frontera, que insisto, provocará un gran hoyo en las finanzas públicas.



Las políticas populistas son contrarias a las finanzas sanas, veremos qué camino toma el gobierno entrante en materia de gasto público, sin incrementar más al resto de los mexicanos, ahora de segunda, más impuestos, incluso a las herencias para compensar esos gastos populistas.



En otro tema, aunque la futura Secretaria de a Gobernación Olga Sánchez Cordero, señaló como una simple idea el fusionar los gremios de Corredores Públicos con el de Notarios desapareciendo los primeros, se han generado más inquietud que la debida, habrá que esperar pacientemente la propuesta y la viabilidad de la misma y no rasgarse las vestiduras anticipadamente, como dicen en mi rancho “no llores antes de que te peguen.” Al tiempo.

