El asustar con el petate del muerto es una forma muy mexicana de señalar cuando alguien pretende causar miedo, sin que haya causa justificada para ello, y es precisamente lo que pasa a lo largo y ancho del país, ya que despachos de abogados y fiscalistas, con nula ética profesional y a pesar que es un hecho de que no se aprobó, y lo digo muy claro, por el momento, la Ley Fiscal que pretende gravar severamente con impuestos las herencias y donativos presentada por un trasnochado legislador de Movimiento Ciudadano (MC), siguen estos despachos, al día de hoy asustando a los empresarios y diciéndoles que lo más seguro es que sí entrará en vigor, situación completamente falsa, inclusive afirman que Morena ya metió a discusión el impuesto citado.



Por supuesto que la idea viene acompañada de la constitución de dos fideicomisos, uno de control y otro de garantía, por supuesto dejándole “el usufructo” al dueño actual, e inclusive en un plan “muy de cuates” te constituyen los fideicomisos y los pagas después, como aquel plan de “viaje ahora y pague después”, pero con un pago de honorarios descomunal: “ve lo que te estoy ahorrando”.



Todos tienen el sagrado derecho de hacer la planeación fiscal que sea jurídicamente viable, y más cuando el autor de la futura herencia ya pago impuestos por el dinero con el que generó dichos bienes, lo que no se vale, es que estos despachos sigan asustando a los clientes para obligarlos a contratar, antes del 31 de diciembre, ya que de lo contrario, pagarán el 20% del valor de la herencia. Decía un gran amigo fiscalista que murió recientemente, “Se vale todo, menos mentir.”



Por el momento promulgar esa ley a las herencias y donativos, ya no es posible, primero porque el Presidente Manuel Andrés MALO, en campaña, prometió que no habría aumentos de impuestos, cosa que nadie le creyó, dadas tantas promesas que requieren enormes cantidades de dinero para su cumplimiento, por ello, todos los que tratamos de entender un poco la materia, y sabiendo que padece el síndrome de la Chimoltrufia, ya que un día dice una cosa y al día siguiente lo contrario, esperamos, hasta que, la semana pasada el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por cierto uno de los pocos cuerdos en el gabinete, presentó el paquete económico, integrado por tres documentos básicos, los “Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019”, la propia “Ley de Ingresos” y el citado “Presupuesto”. Precisamente en dichos criterios, se señala claramente que por el año 2019 “no se contempla incrementos en los impuestos existentes, ni la creación de nuevos impuestos”, y aún si no les creyéramos, solo basta analizar la minuta de la Ley de Ingresos que precisamente llegó al Senado el miércoles 19 proveniente ya de la Cámara de Diputados y se aprobó en Comisiones y pleno ayer, y está, congruente con los “criterios”, no contempla impuesto nuevo alguno y menos sobre herencias o donativos. Además cualquier estudiante de la materia impositiva sabe que si una ley fiscal no está contemplada en la Ley de Ingresos su cobro se torna totalmente inconstitucional. Por ello, querido lector, que no lo engañen, tiene usted bastante tiempo para decidir y planear que hacer con sus bienes y transferirlos a quien usted decida y en el momento que usted decida, sin caer en manos de gente sin escrúpulos.



En otro tema, si usted es contribuyente, hay que tomar precauciones en torno a sus deducciones e ingresos y traer muy cortito a su contador, porque el SAT, viene con todo, ya que, no cabe duda, nuestros legisladores de Morena son unos genios, todo mundo se preguntaba de donde saldrían los recursos para cubrir “el error” del presupuesto de las Universidades públicas de más de cinco mil millones de pesos, y otras linduras que suman más de veintitrés mil ochocientos millones de pesos que se adicionaron al presupuesto, y por arte de magia se dijo que, de actos de fiscalización e incremento en la recaudación de IVA e ISR, situación prácticamente imposible de cumplir, por lo que fue una simple maroma o ficción contable para cubrir el presupuesto, aunado a la expectativa del tipo de cambio y del valor del precio de petróleo, los analistas lo ven muy difícil de cumplir y también Banco de México, que inmediatamente aumentó la tasa de referencia al 8.25% máximo nivel en el que ha estado, desde que se adoptó el modelo de su determinación. Ahora tendrán que explicarnos cómo van a recaudar en exceso, cuando, solo el día de ayer, despidieron miles de trabajadores del gobierno federal, la gran mayoría del SAT, donde de plumazo desaparecieron 17 Administraciones desconcentradas, esto es las de Recaudación, Auditoría, Jurídica y Asistencia al Contribuyente en toda la República aquí, en el rumbo, nos enteramos de la de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, Y dichos despidos se realizaron al parecer violando los Derechos Humanos de esos trabajadores, incluso hasta con amenazas. También desaparecen Pueblos Mágicos, el INADEM y ProMéxico. Bendita 4a Decepción.



Po cierto desde ahora anuncian que la reforma fiscal la realizará en tres años. Cuidado.

