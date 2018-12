Historias de familia

Hay quien asegura que el ámbito familiar no es más que una sucursal del infierno. Yo creo que quien así ve a la familia se queda corto. Ese pequeño mundo habitado por llorosas madres manipuladoras, padres desobligados, adúlteros y autoritarios, hermanas embarazadas y hermanos transas no ofrece más que desazón. Es a menudo un ropero lleno de esqueletos, un pantanoso terreno de oscuras mentiras. Y los ejemplos abundan. Uno de ellos, el de La familia Ingalls, ilustra en buena medida lo que oculta ese universo de apariencias, de carantoñas truculentas y sonrisas hipócritas. La felicidad y la ternura son solo las máscaras del odio y la maldad.



Pioneros en el árido medio oeste estadunidense en el siglo XIX, los Ingalls atraparon con sus conmovedoras peripecias la atención de los televidentes en los 205 episodios que se trasmitieron en los años 70. Muchos espectadores apenas podían contener las lágrimas ante los sufrimientos de la familia, su capacidad para enfrentar la adversidad, el amor que se procuraban los unos a los otros.



Michael Landon, quien interpretaba a un padre con una infinita capacidad de sacrificio, se hizo cargo de la adaptación de los 11 tomos de la romántica historia escrita por Laura Ingalls Wilder, publicada en los 30 del siglo pasado. El trabajo de Landon, conocido por su participación en otra serie muy exitosa, Bonanza, hizo del actor uno de los personajes más celebrados de la industria del espectáculo estadunidense.



Pero la historia verdadera de la familia Ingalls era otra muy diferente. Laura Ingalls, quien murió en febrero de 1957 a los 90, cuenta en su volumen autobiográfico La joven pionera cómo su vida en familia era bastante peor que las trágicas peripecias que alimentaban cada capítulo de la serie basada en su obra. Para empezar, Laura tuvo un hijo que falleció a muy corta edad. Después Almanzo, su marido, perdió el movimiento de sus piernas a consecuencia de la difteria y, poco después, la pareja perdió en un incendio su casa y su granja. Por si fuera poca tanta desgracia, conocieron luego la miseria a consecuencia de una larga sequía.



Para entonces, Laura había visto cómo algunas de las situaciones dramáticas que narraba en sus libros desaparecían de las adaptaciones por la enorme violencia que implicaban. Lo cierto es que a una mujer que había escapado de un intento de violación de parte del ebrio marido de la mujer enferma que cuidaba ya nada le parecía sorprendente ni terrible.



Pero eso no es todo. Hace poco Cheryl Landon Wilson, la hija mayor de Michael Landon, publicó su libro Le prometí a mi padre, en el que asegura que Landon “tuvo una de las infancias más abusadas de las que he oído hablar. Su madre era mentalmente inestable y con frecuencia intentaba suicidarse frente a él. Él mojaba la cama y ella colgaba sus sábanas empapadas en orina para que todos las vieran”.