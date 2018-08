Atentos con...

Veracruz vs Chivas

Los Tiburones Rojos estrenan técnico en la persona del chileno Juvenal Olmos, en medio del vendaval por los dobles contratos. El Rebaño Sagrado no ha ganado en la Liga y podría ser su cheque en blanco.



Atlas vs Morelia

En cuatro partidos, los Zorros de Gerardo Espinoza no han anotado gol; ¡sí, no han anotado! Empataron 0-0 con Querétaro y 0-0 con Lobos, perdieron 3-0 con América y 0-3 con Pumas. ¿Salen de la racha?



Cruz Azul vs León

La Fiera estrena su Universidad del Futbol Campus Guanajuato, así como una Casa Club y está de fiesta. La Máquina de Caixinha suma 11 juegos oficiales, desde la temporada pasada, sin perder (Liga y Copa).



Monterrey vs Pumas

La última ocasión que Universidad Nacional venció a Rayados fue en el Apertura 2016, cuando se impuso por 5-3, con gran actuación de Pablo Barrera. El sábado, tratará de replicar el funcionamiento.



