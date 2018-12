La presentación del Paquete Económico 2019 con su Proyecto de Presupuesto de Egresos nos confronta con las proyecciones reales que pueden darse en la economía: se espera un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, y una inflación de 3.4 por ciento, lo que nos da cuenta de que estaremos ante un 2019 con crecimiento insuficiente pero con una desaceleración en cuanto a la suba de los precios. Esto último es muy importante por dos razones: la primera porque en la medida en que los precios de los productos básicos se mantengan más estables se beneficiará a los de menores ingresos, y la segunda razón es porque si bien no se puede crecer al ritmo que se quisiera, se puede reacomodar desde dentro, reordenando ingresos y beneficios. Que la propuesta de presupuesto apunte a un superávit primario, es decir que haya más ingresos que gastos proyectados, es una señal de equilibrio que además de tratar de garantizar estabilidad trata de responder a la duda sobre el financiamiento real de los proyectos sociales anunciados por el gobierno. Un presupuesto sin nuevos impuestos, sin un incremento de la deuda pública y que estima superávit, es bastante equilibrado y de seguro tiene como uno de sus objetivos tranquilizar a los mercados.



Dentro de lo que se puede mover en un presupuesto que tiene de antemano compromisos que atender, resalta el llamado a la inversión en el capital humano y en infraestructura pública: “Sin eso no vamos a poder crecer de manera robusta en el largo plazo”, explicó Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público durante la presentación del paquete económico. En el contexto de lo que se puede hacer a partir del presupuesto, las dos inversiones tienen marcados tiempos diferentes: la del capital humano es fundamental pero con resultados que se verán en el mediano y largo plazo; y la de infraestructura, si bien también tiene impacto en plazos largos, genera el beneficio rápido de los empleos temporales.



En la educación pública y en el proyecto de apoyo a los jóvenes hay un compromiso enorme por atender, sobre todo a la luz de los datos que pintan un rezago educativo que afecta a 1 de cada 4 mexicanos, y una pobreza que alcanza a 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años, de acuerdo al estudio “Qué funciona y qué no en desarrollo laboral juvenil”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con datos de 2016. Si la juventud tiene problemas de acceso a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y el empleo, estamos ante una crisis que debe atenderse hoy para evitar daños generacionales.



Falta mucho por analizar del presupuesto -falta su aprobación- y sobre todo falta ver la administración y el ejercicio: sus efectos hablarán. Sobre todo se esperan los efectos sociales en cuanto a la juventud, en cuanto a la educación pública, en cuanto al empleo por las obras de infraestructura y en la mejoría de ingresos. No se proyecta un gran crecimiento en indicadores pero sí el inicio de un reordenamiento. Pero sólo los resultados valen.