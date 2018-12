A Donald Trump lo están investigando por todos lados. La Casa Blanca, su empresa, el comité de toma de protesta, su equipo de campaña, sus hijos, todo está en la mira del fiscal especial Robert Mueller, de jueces, congresistas, medios de comunicación y muchos ciudadanos. ¿Por qué sigue en el poder todavía?



El recurso del impeachment forma parte de la Constitución de Estados Unidos como una especie de “botón rojo” que el poder legislativo puede utilizar en casos de emergencia, cuando el mandatario traicione a su patria, abuse de su poder, o cometa otros crímenes, que lo convirtieran en una amenaza para el país. Pero también hay límites, de tal forma que no sea tan fácil para los legisladores quitar presidentes a su antojo, solo porque sus políticas o ideologías no sean de su agrado. Por eso se requiere una mayoría en el Congreso y dos terceras partes del Senado. Por eso también el juicio es estrictamente político, independiente del poder judicial.



Pero además de todas las consideraciones constitucionales sobre el impeachment, también están las estratégicas. ¿Es el impeachment el mejor recurso para controlar a Trump? Los legisladores tienen que estar absolutamente convencidos de que existen suficientes razones políticas para separar al presidente de su cargo, porque si en el Senado (de mayoría republicana), Trump termina ganando el juicio, lo harán mucho más fuerte y más difícil de controlar.



Entonces, ¿impeachment ya? No. Todavía no. ¿Cuándo sí? Cuando Mueller publique sus conclusiones, y solo si éstas están acompañadas de pruebas claras y contundentes contra Trump, de tal forma que a los republicanos (y a Fox News) no les quede de otra más que proceder en su contra.



Apunte spiritualis. Pocas veces un presidente reconoce errores. Lo hizo AMLO sobre la partida presupuestaria para las universidades, asegurando que recibirán lo justo. Por sí misma, esa es una señal de madurez política. Ojalá haya más señales así. Se vale rectificar.

hectordiego@gmail.com