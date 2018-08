¿Salir del Pacto Federal?

El Bronco, preso de un talante vindicativo al desplomarse su mascarada de promesas para ajustar cuentas a su antecesor Medina, puede constituirse en un peligroso dolor de cabeza para el país durante el primer trienio del gobierno federal entrante. Ya se han previsto en esta columna perspectivas de reacción antagónica hacia AMLO que puede asumir el gobernador de Nuevo León, colmado de desprestigio político y social.



Su talante recrudecido lo ha hecho desdeñoso de las multas que le propinaron las instancias comiciales o que para su sanción las remitieron al olvido del legislativo local por fraudes y trampas electorales. En público se comporta majadero callando de mala manera a quien lo interpela (“cállate, cabrón, déjame hablar”, dijo a un maestro que solo reclamaba su pago)



Peor aún, denotando una actitud que el argot popular califica de valemadrista cuando no desafiante con los interlocutores que se le atraviesan, Jaime Rodríguez ya amenazó con salirse del pacto federal, para lo cual dijo tener facultades. Por disparatado que parezca el amago, de llevarse a cabo ese temerario acto jurídico, en última instancia separaría fiscalmente al Estado Libre y Soberano del resto de la Federación con las consecuencias resultantes.



De proseguir los planes de descentralización que AMLO ha esbozado, lo que seguiría a continuación con El Bronco correspondería a un relato de política ficción. El solo hecho de enunciar la posible ruptura del Estado con la Federación es jugar con fuego. Podrían ponerse en juego sentimientos separatistas que desde hace mucho anidan apenas en la superficie del mar social regiomontano. El Bronco lo sabe y de seguro apelaría a ello.



El acendrado antichilanguismo privativo de la región es para muchos la expresión visceral de ese sentir aún y cuando la Ciudad de México es la entidad que menos dinero recibe de la Federación: ocho centavos contra 33 de NL.



A tono con la ideología empresarial regional, se hacen cálculos gruesos reclamando en un ábaco rudimentario que la Federación devuelva en la misma proporción lo que la entidad le otorga. Cuentas tipo Trump con una concepción anquilosada de lo que comporta en realidad un déficit; y que también hacen interesado silencio en torno de los rescates que a fondo perdido se han entregado a lo largo de décadas a famosos conglomerados empresariales regios, sin que hasta la fecha se haya sabido del paradero de esos cuantiosos recursos (o ¿será que también así se aplica la confesada meritocracia, de la que acaba de hacer profesión de fe pública el rector del Tec de Monterrey?).



Por ello suena todavía más oportuno que se nutra la discusión de la descentralización con una amplia difusión entre la población –que poco detalle sabe de ella– para precisar lo que se espera obtener. Se ha venido consolidando una corriente de opinión que ve con bemoles todo el esquema de la descentralización o al menos una parte de ella.



A tal reacción, en muchos casos con muy buen nivel de discusión y en otros caricaturizando la problemática, Morena como partido debería hacer una difusión masiva de los pormenores en los planes esbozados por AMLO para que la sociedad obtuviera datos duros sobre los argumentos como los ve el gobierno entrante y así poderlos criticar o asumir en consecuencia.



La partida para gastos de transición, que aún no deciden si utilizarla o no, bien podría usarse en ejecutar al respecto una política de comunicación social que hasta ahora no se ha visto. Es necesario aprovechar la oportunidad histórica para expresar un proyecto ideológico cultural propio de la cuarta transformación a la manera que en la historia, las otras transformaciones generaron las suyas, siendo la más acabada: el movimiento cultural que apuntaló al proyecto posrevolucionario.



Hay mucho en el tema de la descentralización por discernir. Como otros tantos proyectos similares, los mexicanos deben estar enterados a cabalidad y no por declaraciones cual salvas festivas de cañón. Es preciso explicitar los planes del nuevo gobierno. No todo es miel sobre hojuelas (puede verse por ejemplo el error en asumir que el proyecto ferroviario maya habría de ser bien recibido por la población indígena en general, cuando en realidad lo ven como una amenaza a sus ecosistemas. ¿Desarrollo regional impuesto para quiénes?).



La descentralización y todas las medidas anunciadas deben estar amparadas no en anteproyectos, como los llamó AMLO, sino como acabadas opciones para el fomento al desarrollo listas para ponerse a consenso y ejecutarse.

