Los perdedores de 2018

EL PRI.- Principal perdedor del año es el partidazo. Nadie hubiera pensado hace un lustro que el Revolucionario Institucional iba a tener una derrota tan devastadora como la de estos días. Ineptitud, corrupción, soberbia y lejanía fueron el coctel perfecto para pavimentar el resultado. No obstante, el desenlace es sorpresivo: la tercera fuerza política del país en números no vistos en el pasado. Un partido quebrado y sin posibilidad de articular un discurso que detenga la aplanadora. No se ve que el Revolucionario Institucional tenga mucho interés en reconstruirse, parece que la estrategia es otra: esperar los errores que MORENA realice en el ejercicio del poder. Dicho de otra forma: replicar la fórmula que los tiene en la lona.



ENRIQUE PEÑA NIETO.- No se puede desligar al personaje del partido. Peña se convirtió en un elemento tóxico para la campaña pero, a la vez, no había forma de desligarse de él. Los preceptos de las reformas estructurales que tanto defendió el expresidente fueron las promesas de campaña de su partido. La posibilidad que tuviera razón en ellas se empañó por su nombre y el de su familia. La venta de pareja ideal con Angélica Rivera terminó por ser una pesadilla al final de su mandato. En contraste, tras la derrota, el Licenciado Peña Nieto se liberó y se mostró hasta divertido en redes sociales. Ahora, come solo en restaurantes de Metepec donde es fotografiado. Algunos dicen que lo extrañan. Así es el odio a lo actual.



RICARDO ANAYA.- La derrota del frente es, totalmente, su responsabilidad. Anaya fue un político que supo leer el momento y tuvo el talento para eliminar a sus contrincantes dentro del PAN y en el Frente abortado. No obstante, los señalamientos de corrupción hacia su persona y familiares lo desabarrancaron. El “chico maravilla” terminó por desvanecerse entre investigaciones y malos operadores políticos que nunca pudieron revivir una campaña que murió entre sospechas de naves industriales y millones de dólares.



MEDIOS.- La Cuarta transformación ha tomado por sorpresa a un cuarto poder desprestigiado como estrategia de legitimización. Periodistas, reporteros, analistas y locutores han sido arrollados en diversos campos, incluidas las “benditas redes sociales”.



No, no es buena señal el desmantelamiento de voces si no hay quien las remplace con nuevas inquietudes y el afán de rendición de cuentas del nuevo poder.



La pérdida de los medios es, también, de la sociedad entera, aunque se quiera vender como ganancia. El 2019 comprobará lo anterior.

