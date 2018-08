Alfaro, el AMLO de AMLO

La semana pasada se llevó a cabo una peculiar reunión en Jalisco: Enrique Alfaro invitó a sus terrenos al elenco juvenil de Movimiento Ciudadano, de Álvarez Mayen a Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas, aquellos que ganaron la elección –más Salomón Chertorivsky, que ya anda muy apuntado para una secretaría en Jalisco– sonrieron más allá de la foto con el líder moral del movimiento naranja.



Mientras el PAN de Anaya aplaude los mediocres resultados y el PRD de Mancera tapa hoyos de la relación entre tribus, Alfaro construye un dique ante la dureza de la oleada morena que desea poner a Carlos Lomelí a surfear en contra del alfarismo.



Sí, dique y catapulta, porque el nuevo gobierno federal está falto de contrapesos centrales pero, en cambio, tiene en los estados verdaderos generales listos para dirigir su artillería contra López Obrador.



Andrés Manuel lo sabe y, por ello, ha decidido que la mejor defensa es el ataque. Su malestar con Alfaro no tiene que ver con posiciones políticas -muchas de ellas, similares o gemelares-, sino con la imposibilidad de eclipsarlo. Los allegados de López Obrador son leales y talentosos en su mayoría, pero no podrían lucir sin el reflejo de su jefe máximo.



Igual que los alfaristas.



Alfaro, al igual que AMLO, es el magneto que atrae equipo y popularidad hacia ellos, pero carga con errores y defensa de amigos y compañeros de viaje que no le corresponden.



Como López Obrador en la jefatura de gobierno capitalina, Enrique Alfaro tendrá una plataforma única para ser el contrapeso mediático de AMLO. Al igual que Andrés Manuel con Fox, podría órbitas una agenda contrastante sobre temas diversos que levanten suspicacias a la población -nombramientos, compras, decisiones estéticas y, por supuesto, de federalismo-.



El ejemplo de los delegados da un inicio de ese camino. Alfaro sabe que aun no entra a gobernar el presidente electo, pero su posicionamiento sobre la etiquetación y otorgamiento de fondos federales sin pasar por la autonomía estatal ha dado gasolina para cuestionar medidas que dan la percepción autoritaria hacia un sector de la opinión pública.



Si Alfaro insiste por el camino del contraste, logrará tres cosas: evidenciar actos y dislates del gobierno federal (puesto que el desgaste será natural), tapar su propio desgaste de gobierno al convertirse en la víctima de la persecución federal y, por supuesto, Pavimentar el camino a 2024.



Con todo y el grupo de jóvenes que lo acompañó esa tarde de verano de 2018.

