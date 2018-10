Bob Beamon en México

La visita reciente de Bob Beamon a nuestro tan entrañable como desentrañado país fungió como disparador o detonador, como usted prefiera, de recuerdos imperecederos. Sí, tenía ocho años y Beamon en las Olimpiadas de México 1968 fraguó una hazaña aún hoy insuperada en justas de esa naturaleza porque, evoquemos, 23 años después Mike Powell superaría la proeza, pero en un mundial. En México, Beamon saltó la longitud de nada menos que ocho metros con noventa centímetros ante el azoro de una fanaticada pasmada ante la emergencia de lo increíble. El propio Beamon, visiblemente desconcertado, no daba crédito a su descomunal prodigio. Solo reaccionó cuando su compañero de equipo Ralph Boston le dijo emocionado: saltaste más de 29 pies. Andado el tiempo, como dijimos, Powell consiguió la marca de 8.95 metros. Acaso quienes en este momento se asoman para leer este artículo habrán de partir (toquemos madera) de la faz terrena antes de ver a alguien que rebase la marca de Beamon –esto creo- en una Olimpiada. El tango que interpreta Carlos Gardel dice contundente que veinte años no es nada. Yo recuerdo que en alguna ocasión el poeta mexicano Jorge Valdés Díaz Vélez me dijo, azorado: “querido Gil, si ya cumpliste los cuarenta años y te despiertas y no te duele nada es que estás muerto”. Y es verdad. Beamon mismo narra sorprendido cómo en cada justa olímpica piensa que en cualquier momento su marca será batida. Y mañana, jueves 18 de octubre, se habrán de cumplir justo cincuenta años de que el oriundo de Nueva York desplegó las alas del milagro atlético en nuestro país, el más propicio para la realización de hazañas deportivas y de otras índoles. ¡Salud!



gilpradogalan@gmail.com