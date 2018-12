Recorta y pega

Aquí va un navío cargado de… ¡paradojas! Las universidades públicas, centros naturales de votación lipezobradorista han puesto el grito en el cielo, y con razón, por la reducción draconiana a sus presupuestos. Ni el presidente más neoliberal, elija usted, se atrevió a tocar ni con el pétalo de un rezo, el subsidio de la educación superior. El presidente Liópez se atrevió. No solo eso, ha decidido regañar a los rectores y decirles que se acabaron los lujos y que la inversión se concentrará en becas y nuevas universidades: “Va a haber muchos más recursos que antes, pero aclaro, tiene que rendir más el presupuesto porque también tienen que terminarse los lujos. Tiene que haber austeridad republicana”.



Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y hesitó: ¿son los rectores camajanes? ¿Ganar un buen salario, incluso un gran salario, es una traición a la patria? En la Cuarta Transformación, sí. Gamés no entiende: límites por decreto y el desconocimiento de los derechos adquiridos. Los rectores y los altos funcionarios universitarios no fijan ellos sus salarios, la Secretaría de Hacienda los tasa en el caso de las instituciones federales, y órganos de gobierno interno en el caso de las universidades estatales. El secretario Urzúa dijo en su comparecencia que las universidades gastan de manera inadecuada y que hay salarios altísimos entre sus directivos. Gil no está de acuerdo: ganar dinero no es en ningún sentido un lujo o un acto de corrupción. Si la forma de obtener dinero para los programas prioritarios será siempre recortar, esa política será insostenible, incompresible e insensible.



No prioritarios



Gamés se desayunó con la noticia: la salud, la tecnología, la cultura, los institutos autónomos, la ciencia, la tecnología, el inglés e internet no son prioritarios, y háganle como quieran. Helas! Desde luego, los municipios y los estados sufrirán el manotazo federal. Si Gil no se equivoca, cosa muy probable, de los programas del Presidente surgirá una base social enorme, un clientelismo monstruoso. Oh, sí.



Una vez más, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se inconformó con el Presidente y su proyecto de presupuesto. Advierte Alfaro que el documento representa un “maltrato” para los jaliscienses, y “ahoga” la posibilidad de que Jalisco pueda desarrollar infraestructura social necesaria para su población. Gilga se pone de pie y se preocupa, Alfaro ha dicho que el proyecto de Presupuesto federal dejó fuera cuatro acciones consideradas prioritarias por el Estado: el saneamiento del Río Santiago; la Línea 4 del Tren; la presa El Purgatorio; y el libramiento sur de Puerto Vallarta: “Le está fallando a su palabra y le está fallando a la gente de Jalisco (…). En Jalisco, la palabra empeñada vale; vamos a ver si para el Gobierno de la República también”. Aigoeeei. Gil dice esto con la frente perlada, obvio, de sudor: en la actitud de Alfaro está la semilla de la ruptura federalista. Verán.



De aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación en los términos en que fue propuesto por el gobierno federal, dice Alfaro, se estará consolidando una visión “centralista” del gasto público. “El presupuesto de egresos se centraliza en los intereses del gobierno federal, ignorando las necesidades que surgen desde lo local”, señaló. Ni modo, como diría el filósofo: lo que es es. Mju.



Contra el centralismo



El gobernador Alfaro parece dispuesto a dar un pleito, el pleito: “Seguiremos de pie y de frente exigiendo un presupuesto federal que no ignore ni les falle a las y los jaliscienses. Esto todavía no se acaba; quedan unos días para defender a nuestro estado”. Dice el gobernador que el presupuesto de egresos de la federación ignora “las necesidades” locales, y se “les quitan recursos federales a todos los 125 municipios, así como al estado”, dijo, aunque sin especificar los montos reducidos.



Gil sigue al gobernador Alfaro: Jalisco podría recurrir a la contratación de más deuda para compensar la falta de recursos federales para el estado. En todo caso, señaló que el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco buscará paliar la falta de respaldo federal a las obras estatales, la dependencia sobre los recursos federales y fortalecer las fuentes de ingresos propios para afianzar los proyectos que tienen certidumbre presupuestal. Con ustedes el pleito del sexenio.



Todo es muy raro, caracho, como diría John Locke: “Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia”.

