La feria de las promesas

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba en la Gira del Agradecimiento. Empezó el 16 de septiembre y terminará el 28 de noviembre. El Presidente electo visitó 23 estados de la República. En cada estado, el Presidente anunció el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Dos millones 300 mil muchachos y muchachas de entre 18 y 29 años podrán trabajar como aprendices y recibir capacitación en centros de trabajo con sueldos de 3 mil 600 pesos. Además, 300 mil estudiantes de educación superior recibirán becas de 2 mil 400 pesos al mes; los de bachillerato recibirán 300 pesitos. Muy buenos, por cierto.



Gil recuerda: nunca nadie le dio un salario por no hacer nada, o asistir a un taller a ver cómo se hacían zapatos; bastaba con estudiar y luego trabajar en la tarde, así era la vida. No está mal darle dinero a los jóvenes sino oportunidades, la verdad. El problema: de dónde saldrá tanto dinero para tantas cosas buenas, si ni siquiera nos alcanza para el gasto. Es que de veras. Regalar dinero. Gilga no quiere molestar y aunque supone algunas cosas, no quisiera condenar nada de nada.



Durante la Gira del Agradecimiento, el Presidente electo ha ofrecido aumentar al doble los apoyos financieros para los adultos mayores y una cosa que se llama el Censo del Bienestar, un registro de futuros beneficiarios de los programas sociales. Viejitos sin dinero, pero con dinero; jóvenes jodidos (jo-jo), con algo de billete, aigoeei. En su caravana, el Presidente Liópez ha declarado que todo irá para bien. Que el Dios de los populistas ampare a nuestro Presidente.



Gira y gira



Gil sigue con la Gira del Agradecimiento. En Ixtepec y Juchitán, el Presidente reiteró que abrogará la Reforma Educativa. Nomás tres tiros le dieron a la reforma, como a Rosita Alvirez. Andar de gira es como andar de campaña. Así las casas (muletilla patrocinada por el no tan olvidable Grupo Higa), el Presidente anunció la rehabilitación del tren Salina Cruz- Coatzacoalcos. Luego para que nadie dijera que el Liópez electo anda reposando de más, presentó el programa de reconstrucción por los sismos. Pero esto no es nada de nada. A partir del 1 de diciembre, en la frontera norte del país se disminuiría el IVA a 8% y el ISR a 20% en la frontera norte del país, los precios de la gasolina, el gas y la electricidad se homologarán (gran palabra) con Estados Unidos y además se duplicará el salario mínimo.



No hemos terminado con la Gira. Oigan esto: en Zacatecas y Aguascalientes, el Presidente prometió más y más: Ricardo Monreal prepara una reforma constitucional para hacer obligatoria y gratuita la educación pública. Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: la verdad y como decían los poetas: qué iniciativa tan pendeja. Ups.



Partidos



Gil ha visto grandes partidos, por ejemplo Barcelona-Real Madrid. Ajá, qué chistoso. El PRI tuvo, en 2012, 38.2% de los votos; en 2018, 16.4%. Los que estén parados siéntense, los que estén sentados párense: en la Cámara de Diputados, el PRI perdió 155 curules. Dioses. En la de senadores, el PRi perdió 41 curules. Así o más catastrófico. El ex presidente en funciones quizá reposa, ninguno de sus amigos le dirá: deben adorarte en la izquierda, mataste al PRI. Felicidades, presidente Peña.



El INEE



Irán Santiago Manuel, ex miembro de la CNTE, propuso derogar la reforma. El INEE “nunca logró obtener un diagnóstico, sino castigar y dañar la estabilidad emocional del maestro”. Que nadie se espante, así es la vida, silencio y soledad. Oh, sí. Gil caminó sobre la duela de cedro blanco. Meditó e hizo una pequeña pausa en el trajín de los días que corren. Oigan: ¿van a desaparecer al INEE? En serio. Gil aprovecha la ocasión para poner en la mesa de la vida pública una propuesta para los problemas educativos. Aquí está la solución: desaparecer la SEP, no la necesitamos, por piedad, Presidente, repase esta idea.



Todo es muy raro, caracho, como diría Cervantes: “El agradecimiento que sólo consiste en el deseo es cosa de muerte, como muerta es la fe sin obras”.



Gil s’en va

gil.games@milenio.com