Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil se enteró de que el Presidente cortó en capullo la rebelión de los rectores de las universidades públicas por el recorte a los presupuestos de sus instituciones. No creció esa flor de rebeldía: “sostengo que se va a reparar ese error y se les va a entregar a las universidades lo que les corresponde, lo que dije en una reunión de Anuies es que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo que el de 2018. Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir”.



Gil celebra la corrección, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿en qué momento y quiénes le dieron el tijeretazo al presupuesto de la educación superior? Hay una probabilidad de que esa forma de la política que se llama a ver si es chicle y pega haya actuado.



Gamés imagina un diálogo en una acalorada oficina entre dos economistas que llevan tres días sin dormir: túmbale mil millones a la UNAM paque amarre la suma, porque ya se me cierran los ojos, y al Poli a la UAM dales un tijeretazo de los buenos. El economista 2 responde: vamos a incendiar la pradera. El economista 1 responde: Nada le hace, ¿trajiste el machete?



El regaño no se lo ahorraron los rectores: “No podemos aferrarnos. Qué le pido nada más a los rectores, que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto… voy a ser respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto”, dijo el Presidente en la presentación del programa con el que el gobierno busca abrir 100 nuevas universidades públicas, en diferentes zonas del país.



Ahora mal sin bien: la salud, la tecnología, la cultura, los institutos autónomos, la ciencia, el inglés y el internet no son prioritarios. Toda la lana a seguridad; es decir al Ejército; a energía, o sea a Pemex y todo al asistencialismo: regalar dinero. Dicen los que saben que siempre se impone una forma de combatir la pobreza: creando empleos.



Sin cultura



Gil lo leyó en su periódico El Universal: el recorte de 500 millones a la cultura irritó a los creadores y le entregaron a los diputados una carta: “El gasto asignado es ridículo e impropio de un gobierno progresista”, dijo la actriz Carmen Delgado. Daniel Jiménez Cacho, morenista definitivo, se declaró defraudado: “Están justificando la reducción con el argumento de que van a eficientar y controlar la duplicidad de funciones. Para mí lo que queda claro es que nos están dando más de lo mismo y la cultura no es una prioridad para el gobierno”. Gil meditó: hacer campaña es fácil; gobernar, difícil.



Gamés considera que es impolítico irritar a los creadores por 500 millones, unas cuantas almendras en el presupuesto de 5 billones. Se acabaron los lujos, llegó la austeridad republicana. Ahora, de que se va a pagar una cantidad exorbitante por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, eso que ni qué.



Filosofía



El año baja el telón. Gil recomienda gastar el aguinaldo en dos exhibiciones, comer bacalao, pavo y romeros con sus buenas tortillas. Gamés no iba a pasar desapercibida la disculpa que el cantante Luis Miguel dio a su público después de un concierto vergonzoso: “si no hay errores en una vida y buscas soluciones, ¿pues entonces qué aprendiste? Nada. Hay subidas y bajadas (…) Siempre hay montañas que subir y hay que bajar a los valles, y volver a subir a las montañas y volver a bajar a los valles. Porque en las montañas de beber no hay agua. Abajo hay agua, ¡qué lindo es eso! Es una belleza de la vida. Es como una montaña rusa”.



A Gilga se le llenaron los ojos de lágrimas. Qué bonitos pensamientos los de Luis Miguel. Y para qué más que las verdad, hay subidas y hay bajadas, dicho esto sin la menor intención de un albur filosófico. Y lo que sea de cada quien, Luis Miguel ha dicho palabras sabias: la vida es una montaña rusa, y en las montañas no hay el agua necesaria para nuestro mantenimiento; en cambio, qué tal en los valles, garrafones de agua potable. Gil no sabe si le toca la subida o la bajada. Ya, compórtense, son días navideños.



Todo es muy raro, caracho. Como diría Séneca: Todo poder excesivo dura poco.



Gil s’en va

