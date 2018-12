Austeridad mediática y sin transformación

Transcurrieron los primeros 15 de la llamada cuarta transformación, situación que desde el plano federal se ha tornado álgida por esta lucha de poderes de la que hace una semana hablábamos.



No es mi propósito ahondar en la discusión, que a mi parecer solo sigue dividiendo a los mexicanos. El análisis lo centraré en los alcances que ha tenido esta transformación de la que todo Morena habla en el plano mexiquense.



Si bien la reducción de sueldos, no comprar autos y prescindir de la telefonía con cargo al erario público han sido buenas medidas, hasta el momento han sido mediáticas. Mucho show y en realidad poca austeridad de la que no sabemos a ciencia cierta resultados.



Y reitero, no me refiero a los primeros 15 días de AMLO porque hay que darle tiempo, pero sí a esa ideología que inició en el Edomex desde el 5 de septiembre con el Congreso. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Poco. Los legisladores anuncian planes de austeridad pero en 3 meses en funciones no sabemos cuánto ahorro han tenido en celulares, viáticos y combustibles, por citar algunos.



Anuncian también nuestros legisladores la anulación de la ley del Issemyn sin presentar una propuesta que indique qué es mejor para los trabajadores o por lo menos posponerla. Lo mismo con los privilegios que pretenden quitar a los exgobernadores como policías, secretarias, asesores, pero no saben cuánto ha costado al erario, solo ‘tumbamos los decretos’, es ese el mensaje del partido del poder.



Creo que los verdaderos ahorros presupuestales están en otros rubros como los diputados plurinominales, por ejemplo. Hoy cada legislador mexiquense gana 108 mil pesos brutos, y no tener 30 diputados por esa vía, por los que nadie votó, significaría un ahorro de 58.8 millones de pesos en tres años, sin contar aguinaldos y primas vacacionales. Ahora imagine 200 diputados plurinominales en el Congreso Federal, qué ahorro.



Simulemos otro caso, en el Instituto Electoral estatal los partidos políticos gozan año con año de dinero público, las llamadas prerrogativas, que en 2018 fueron 807 millones 871 mil pesos, imagine ese dinero a la mitad o menos, pero lamento decirle que eso no ocurrirá porque Morena ahora obtuvo más votos y por ende más dinero.



Esta austeridad apenas comienza y no dudo que funcione, pero por ahora solo ha sido mediático meramente. Se necesitan de medidas que de verdad den ahorros significativos. Lo cierto es que estos golpes bajos, e insisto insignificantes, han sido “ gancho al hígado’ para el priismo mexiquense.





