El costo electoral a debate

Esta semana el IEEM aprobó solicitar 1, 263 millones de pesos a la Legislatura estatal. De este monto, 647 millones 793 mil pesos, es decir casi 51.3 por ciento, podrían ser destinados al financiamiento de los partidos políticos que conserven el registro nacional o local.

La cantidad solicitada parece muy elevada, si se le compara con el presupuesto de otros organismos electorales. Un estudio reciente de INE concluyó que las elecciones mexiquenses son las más caras del país, en un contexto donde también las elecciones mexicanas son de las más costosas del mundo, porque se basan en la desconfianza.

El tema se volvió más polémico porque se da en el marco de una serie de medidas de austeridad anunciadas por el ya presidente electo, AMLO, orientadas a disminuir el costo de la burocracia, especialmente las percepciones de los altos funcionarios públicos del sector central y paraestatal, pero también de los organismos descentralizados y autónomos, como es el caso del INE y del IEEM.

El tema de la disminución salarial no fue bien recibido en éste último . El consejero presidente, Pedro Zamudio, evadió esa discusión diciendo que tal disposición no aplicaría en el IEEM por ser un organismo constitucional autónomo, como si esa condición los convirtiera en una entidad supra estatal, es decir por encima de las decisiones de los poderes del Estado mexicano, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo.

Los dirigentes de Morena en la entidad han dicho que todos tendrán que ajustarse al máximo ingreso, ya establecido para el presidente de la República; que no habrá excepciones en ninguno de los poderes locales ni organismos autónomos. Habrá que esperar a que el congreso federal apruebe las medidas correspondientes y a partir de eso la forma en que se reproducirán la escala local.

Parece inevitable que la austeridad republicana estará presente durante todo el sexenio de AMLO. Es muy difícil que alguien pueda sustraerse a tal dinámica, so pena de enfrentar una dura crítica de la opinión pública, altamente favorable a la baja salarial anunciada por el presidente electo, o incluso acciones de tipo legal, tal como lo ha sostenido Morena.

Todo indica que el sector público sufrirá un cambio sustancial en los próximos años. Los que se dedican al mismo tendrán que vivirlo como gran vocación de servicio, en donde se gane lo necesario para vivir dignamente, pero sin abandonar la justa medianía juarista. Ya después seguirán los partidos políticos.