¿Perdón y olvido?

1. Una de las propuestas del ya Presidente electo que han causado más controversia es la de una posible amnistía, que beneficiaría a algunas personas involucradas en hechos delictivos. Pese a que especialistas cercanos a AMLO han querido precisar los alcances de esta iniciativa –véase el artículo de Loretta Ortiz Ahlf en la revista Nexos, mayo del 2016–, pues solo se aplicaría a personas que forman parte de grupos vulnerables, como lo son jóvenes, campesinos e indígenas, y de ninguna manera a cúpulas del poder…



2. … altos mandos de la delincuencia organizada y servidores públicos involucrados en tales acciones, la idea no deja de causar molestia e indignación, sobre todo en quienes han sido víctimas del crimen en carne propia o en sus familiares. Más allá de sus posibilidades legales, y de que otros presidentes hayan logrado leyes de amnistía en nuestro país, como Lerdo de Tejada en 1872, López Portillo en 1978 y Zedillo en 1994, lo que propone el próximo Presidente merece una doble reflexión: ético-política y moral-cristiana.



3. En primer lugar, y sin hablar de venganzas, sed de sangre y cacería de brujas, los delitos tienen que ser castigados. Si algo ha caracterizado al ejercicio de la política en nuestro país, desde hace ya muchos años, es la impunidad con la que se puede delinquir. La aplicación de la justicia se enfrenta día a día a un proceso que difícilmente concluirá en la reparación del daño, y que incluye la ausencia de denuncias por parte de las víctimas –¿para qué, si no me harán caso?– y la incapacidad o complicidad de las autoridades.



4. No en balde la corrupción ha sido una de las lacras que han acompañado nuestra historia reciente. De ahí que no solo la opinión pública, sino en especial las víctimas de los delitos, necesitan ser resarcidos en su exigencia de justicia. No se trata, repito, de represalias rencorosas ni de satisfacciones sangrientas, sino de buscar que reine el estado de derecho, y que la justicia se aplique a todos por igual, castigando de manera ecuánime a quien ha delinquido. No se puede, entonces, aplicar el clásico perdón y olvido.



5. Algo muy distinto sucede con la dimensión moral-cristiana del perdón. Cuando Pedro pregunta a Jesús, en Mateo 18,21-22, si hay que perdonar hasta siete veces, y el Maestro responde que hasta 70 veces siete (es decir, siempre), el llamado es a la perfección, pues es muy difícil perdonar de corazón. Es cierto que el perdón es un proceso, y que no se logra de un día para otro, sobre todo cuando la ofensa es inmensa, pero quien quiera ser discípulo de Jesús tiene que aspirar a esa plenitud. Aquí sí vale el perdón y olvido.



6. El perdón cristiano no exige reparación –aunque tenga derecho a ella– ni devuelve ojo por ojo y diente por diente. Sí,batalla para olvidar, pero en la medida en que lo intenta se libera del rencor. Ese perdón no exige reparación, ni le desea algún mal al agresor. Si acaso pide justicia, para que quien agrede no repita su fechoría y se libre a la sociedad de ese eventual peligro. El perdón cristiano es opcional, depende del grado de seguimiento que se quiera tener de Jesús; la reparación del daño que le compete al Estado no. Es obligatoria.



7. Cierre ciclónico. El año de 1928 fue muy fructífero para la teología. En efecto. Hace 90 años vieron la luz notables figuras de esta ciencia social como Gustavo Gutiérrez (peruano), Johann Baptist Metz (alemán), Hans Küng (suizo) y Pedro Casaldáliga (español-brasileño). Los cuatro se distinguen –y al mismo tiempo se asemejan– por sus posiciones avanzadas, por seguir vivos y por sacar la teología de las aulas, aunque se les puede definir como teólogos profesionales, para llevarla a la opinión pública y las plazas. Léalos, le conviene.



papacomeister@gmail.com