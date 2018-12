Navidad 2018

1.¿Cómo celebrar el próximo lunes la Navidad? Quizá ya tengamos todo preparado: lugar para la cena, lista de invitados, platillos y bebidas para la ocasión, regalos, ropa para vestir, música, etcétera. Sin embargo, propongo cinco actitudes que, ojalá, nos puedan ayudar para que esa noche sea en verdad diferente: alegría, mucha sobriedad, perdón, un toque de espiritualidad y generosidad. Veamos.



2. Sobre todo por las posadas que en realidad no lo son, sino solo fiestas decembrinas, escuchamos repetidas invitaciones a encontrar el sentido religioso de estos días, y pareciera que mientras más serios los pasemos mejor viviremos la Navidad. No es así. Estamos en una temporada de gran gozo, en la que debe brillar la alegría, con tres características: profunda, permanente y comunitaria.



3. Y dado que tenemos muchas reuniones en los días previos a la Navidad, no estaría de más que las viviéramos con sobriedad. Hay mucho alcohol en circulación y abundan alimentos sabrosos, pero no nutritivos. Los excesos jamás serán buenos amigos, y no son pocas las familias que lamentan pleitos navideños, nunca resueltos con el paso de los años, a causa de abusos etílicos y gastronómicos.



4. La Navidad es, también, un tiempo adecuado para el perdón, ya sea para pedirlo, ya para otorgarlo. El ambiente es propicio y hay muchos elementos que pueden ayudar a una reconciliación familiar, a un reencuentro con el amigo del que nos alejamos por un mal entendido, a una llamada de disculpa. Pero también es una excelente oportunidad para vencer el orgullo y perdonar... aunque no nos pidan perdón.



5. Un poco de espiritualidad caería muy bien. Y no me refiero a celebrar, por fuerza, el tradicional rito religioso de pedir posada o rezar el rosario esa noche. Si se puede bien. Pero si no, podemos ser promotores de una pausa en el festejo, de invitar a que alguien diga algunas palabras, a realizar una dinámica de reflexión, a compartir sentimientos de paz, unidad, concordia y amor.



6. Por último, la Navidad tiene que ser un momento de generosidad. No solo regalando la ropa que nos sobra o ya no nos queda, sino atendiendo necesidades de personas que conocemos. Más allá del obligado regalo que nos tocó dar en el intercambio, podemos brindar esperanza a tanta gente que la ha perdido, cobijo a quien se siente desamparado, aire fresco para los que viven en la asfixia cotidiana.



7. Cierre ciclónico. ¿Qué decimos cuando decimos Feliz Navidad? Algo así como… te deseo que seas muy feliz en este día –y siempre– porque Dios viene a nuestros corazones y a nuestra sociedad. Pudiendo permanecer en lo alto de los cielos quiso hacerse como uno de nosotros. Ese Niño se convirtió en el gran promotor del Reino de su Padre: un reino de verdad, paz, justicia y amor. Por eso: ¡Feliz Navidad!

