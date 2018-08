Y sin embargo brillante. Vuelven a surgir pensamientos y certezas que entristecen y a la vez aligeran a la mente como en un claroscuro, desde el célebre fluir de todas las cosas sometidas al cambio que vieron los griegos, hasta lo que el budismo llama “transitoriedad de los fenómenos”: el ciclo incesante de formación, continuidad, declinación y desintegración por el que pasan todos los sistemas, los seres compuestos, la gente.



¿Por qué sufre la gente? Porque no es seria y no deja de padecer tribulaciones innecesarias. Los pensamientos prejuiciosos y el apego mental a las diferencias son la causa de esta cuestión. Quien resuelve ese acertijo deja de sufrir. Inténtese alguna vez, si es posible. Mientras tanto, consuela saberlo.



Los filósofos dicen que la conciencia de la muerte condujo a los hombres a buscar formas de participar en lo eterno. De ahí surgieron las narrativas religiosas y con ellas las características propias (el lenguaje, la razón, la morfología) que los llevarían a superar las formas instintivas, meramente animales. En este agosto adverso pero brillante la mente recuerda haber leído en algún autor que el arte proviene del sagrado y agradecido asombro de los seres humanos por estar vivos. Los animales no hacen arte.



Fue en un mes de agosto cuando Paul Léautaud, viejo crítico teatral francés pobre y olvidado, quien vivía con doce gatos como única compañía, anotó en una libreta de tapas de piel tan arrugada como su rostro: “¡Escribir! ¡Qué cosa tan maravillosa!”



Lo hacía sin tener un fin utilitario y sin contar con lector alguno. En la mera realización del acto estaba el sentido, nunca en sus consecuencias. El crítico Léautaud, como todos quienes se sienten llamados por una vocación, quedaba satisfecho con las recompensas espirituales. Así que cuando leía sus textos en voz alta solamente sus gatos lo escuchaban.



Por eso, y también en agosto, el narrador japonés Ryunosuke Akutagawa escribió su extraordinario cuento “Sennin”, la historia de un hombre humilde que se acerca a una agencia de empleos para solicitar una colocación donde aprenda a ser sennin y alcance poderes mágicos, y quien será engañado por una pareja que lo convence de que trabajando para ellos durante diez años sin paga le enseñarán a conseguir lo que busca.



La felicidad comienza en el momento mismo de comprender. Sennin la alcanza el día que se cumple el plazo de la instrucción, subido a la última rama de un inmenso pino y soltándola por órdenes de la mujer. En ese último instante asciende por los aires y se aleja dando las gracias a la pareja por lo que le enseñaron, por lo que comprendió. Ninguno de los dos, tan burlados como sorprendidos, saben de qué diablos habla.



La primera victoria del héroe es la que obtiene sobre sí mismo, y durante agosto, mes octavo, sucede el periodo de las faenas de recolección de granos. Debido al calentamiento global este año no ha sido igual, y las milpas de por aquí apenas van creciendo porque fueron sembradas tarde. Los ciclos estacionales se han movido de lugar y el orden de los factores altera el producto: ahora los veranos transcurren confundidos con el otoño.



Una historiadora recuerda que en el mes de agosto de 1308 la Iglesia condenó a los usureros argumentando que su ganancia era una hipoteca sobre el tiempo, y que el tiempo sólo le pertenecía a Dios. Siglos después un poeta mexicano –en un mes de agosto, para mayor concordancia– atacó con furia lírica tal intento de apropiación fáustica y escribió sus Cantos contra la usura, claramente influenciados por Ezra Pound. Después canceló su magra cuenta bancaria y esa misma noche puso fin a su aparición episódica sobre la tierra.



Y en agosto, mes de incertidumbres, comenzó la evaporación de los pizarrones. En las aulas universitarias, sucias y caóticas al iniciar el semestre, ya no hay ninguno. Algún burócrata innovador y emprendedurista decidió reemplazarlos por una chillante pintura blanca plástica en las paredes que permite rayarlas. Uno de los maestros registrará así el suceso: “Desde mis tres años de edad no había vuelto a escribir en la pared. Hago lo de siempre: reclamo a quienes puedo. Soy el loco que trata de impedir el desvanecimiento de los pizarrones, y como tal el único que abre la boca para inconformarse por ello. Mala cosa, mal signo, mala señal”.



Agosto no es el mes más cruel, pero podría serlo. Los pizarrones son otra especie en extinción.

fmsolana@yahoo.com.mx