El ‘smartphone’ prometido

Casi es Navidad y seguramente varios de ustedes no han terminado su carta a Santa Claus, por lo que este fin de semana será correr y correr, o por lo menos intentarlo, pues los centros comerciales, créanme, son y serán todo este mes un verdadero desastre navideño.



Así que, primero, recuerden que hay tiendas en línea, con la opción de que la compra llegue a tu casa o la recojas en tienda, y estos servicios son sin duda una de las mejores formas de ahorrarse el estrés navideño y hasta algunos pesos.



Hablando de uno de los regalos más socorridos en esta temporada, los smartphones, tienen una gran variedad de modelos y precios. Lo más importante es escoger uno que no se subutilice. Si es para alguien que solo necesita hablar y mandar WhastApps, uno de no más de 6 mil pesos, como los V5 de Alcatel, el Huawei Honor 8X o el LG Q Stylus son una gran opción. Si quieres algo premium, éstos son los mejores del año.



Si de un iPhone se trata, el XR es la mejor opción; y es que, a pesar de que este año Apple lanzó tres modelos: los XS y XS Max, son, desde mi punto de vista, productos de lujo —el más barato de ellos comienza su precio en 25 mil pesos—, y lo cierto es que el XR tiene el mismo procesador, una pantalla Liquid Retina que se ve como pocas veces había visto una pantalla LCD —y no le pide nada, creo, a las OLED de sus hermanos mayores—, la misma cámara salvo el gran angular, y hasta el sistema Face ID que el año pasado era exclusivo del iPhone X. Su precio es desde 18 mil 500 pesos el más caro y viene en varios colores.



Ok, no todos quieren un iPhone. Este año Android tuvo grandes smartphones que sin duda lograron innovar y crear nuevos retos tecnológicos. Si buscas algo premium, no te equivoques: el Huawei Mate 20 Pro es la mejor opción, junto al Samsung Galaxy Note 9.



El Mate 20 Pro presenta una batería impresionante que, junto al procesador Kirin 980, te durará más de un día en un uso normal y unas 10 horas en uso rudo, además tiene una carga rápida que si se te llegara a descargar hasta que se apague, con 10 minutos tendrás un promedio de 20 por ciento de batería. Es el primer equipo con lector de huella directo en la pantalla y la cámara es de lo mejor este año. Cuesta 21 mil pesos.



Con el Galaxy Note 9, Samsung demostró que la categoría de los smartphones con stylus tiene un gran mercado. La S Pen es un accesorio que crees que no necesitas hasta que lo usas. Con capacidad de hasta 1 Terabyte, es el mejor Android de pantalla grande de 2018. Cuesta desde 25 mil pesos.



Hay mucho más que regalos en Navidad: den, aunque suena trillado, paz pasen tiempo en familia, dediquen un día a no hacer nada más que disfrutar de no estar en línea y el teléfono en mano. ¡Feliz Navidad!

