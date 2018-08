Gutiérrez, Aristegui y oficinas de prensa

Ayer, en una entrevista radiofónica, Andrés Manuel López Obrador anunció que va a “procurar” el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui.



Regreso



En charla vía telefónica con Jesús Sibilla de la radiodifusora XEVT, de Villahermosa, Tabasco, AMLO dio una “exclusiva” a ese periodista: “Te adelanto (…), te digo algo que no lo he expresado a nadie, no lo he dicho públicamente (…): voy a procurar el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivó y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui, desde luego siendo muy respetuoso de los dueños de las concesiones y siendo muy respetuoso también y bajo la aceptación voluntaria tanto de Gutiérrez Vivó como de Carmen Aristegui.”



Y añadió: “Sin estar de entrometido voy a proponer un acuerdo de reconciliación para que estos dos grandes comunicadores puedan tener espacio y puedan mantener sus programas y que se les reivindique y que al mismo tiempo nunca más se vuelva a censurar a un medio de comunicación, eso te lo expreso a ti, no lo he dicho pero ya estoy haciendo lo que corresponde” (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1846&v=2T4BJp1VGgE).



Diligencias y esfuerzos



López Obrador, según lo dicho a Jesús Sibilla, ya está “haciendo lo que corresponde” para conseguir el regreso a la radio de Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui. ¿Y qué corresponde? De acuerdo con el significado del verbo procurar (“hacer diligencias o esfuerzos para conseguir algo”) debemos entender que él o alguien de su equipo ya se acercó a los dos periodistas y a los concesionarios de Grupo Radio Centro y de MVS —empresas donde respectivamente trabajaban Gutiérrez y Aristegui— para proponerles un “acuerdo de reconciliación”.



¿Cuál será la respuesta de unos y otros? Gutiérrez Vivó tiene con Radio Centro una añeja, millonaria y feroz disputa legal que ha pasado por la Corte Internacional de Comercio y por diversas instancias jurídicas en México. ¿La solución de esa disputa entraría en el acuerdo de reconciliación o solo el regreso “al aire” del periodista, que por ahora radica en Estados Unidos? Y lo mismo en el caso de Carmen Aristegui: ella sostiene un diferendo con el presidente de MVS, Joaquín Vargas, quien la acusó de daño moral.



Corrección



Habrá que ver si las diligencias y esfuerzos que AMLO reveló ya está efectuando derivan en el regreso de ambos periodistas a la radio privada. Pero si el futuro presidente no lograra la reconciliación entre éstos y los concesionarios de Radio Centro y MVS le quedará el recurso de abrir espacios para Gutiérrez y Aristegui en alguno de los medios radiofónicos propiedad del Estado sobre los cuales el Ejecutivo tiene facultades: el IMER y Radio Educación.



Y habrá que ver también si el anuncio que López Obrador hizo ayer no es desmentido por algún colaborador suyo, porque hace unos días Jesús Ramírez Cuevas, quien se presenta modestamente como parte del equipo de comunicación de López Obrador, corrigió una afirmación que éste hizo el 15 de julio en la escalera de la “casa de transición” respecto a que en su administración desaparecerían las oficinas de prensa en las diversas dependencias del gobierno federal.



¿Próxima “cabeza”?



Entrevistado por Javier Risco la semana pasada, Ramírez aseguró que la interpretación del número 20 de los 50 lineamientos de austeridad, donde se indica la desaparición de esas oficinas, fue “un poco exagerada” y que éstas seguirán vigentes. Su desaparición, dijo Ramírez Cuevas, “(es) imposible, el gobierno es un ente complejo, cada secretaría lleva temas que requieren de una especialización y una comunicación de los temas (…) y de los mensajes al respecto hacia los ciudadanos, y requieren de oficinas no solo para atender a la prensa sino para comunicar” (http://www.elfinanciero.com.mx/tv/la-nota-dura/que-busca-el-gobierno-de-amlo-para-la-libertad-de-expresion).



En este espacio comenté (19/7/2018) que no era buena idea desaparecer las oficinas de comunicación social, pero sí hacerlas más eficientes, “transparentes” y austeras; en consecuencia, coincido con Ramírez Cuevas, pero sería importante saber con qué autoridad o representación este integrante de Morena corrigió lo dicho por AMLO. Ramírez dirige Regeneración, órgano oficial de ese partido. ¿Será próximamente “la cabeza” en la política de comunicación del gobierno?