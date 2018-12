¿Y si le preguntamos a la madre… tierra?

Recuerdo como si fuera ayer una entrevista que Julio Sherer le hizo al subcomandante Marcos, aquella de la que habló del mundo al revés; sin duda una buena pieza periodística del fundador de Proceso; pero a él no le gustaban los reconocimientos, y menos los que otorgaban los gobiernos, ni vivo ni muerto, y a ello se debe que ni su familia aceptara que él ganara la medalla Belisario Domínguez, premio que, por supuesto, aceptará Carlos Payán fundador de la Jornada… aunque aquí hay algo que no comprendo: cómo será reconocido quien en plena insurrección del EZLN era amigo y asesor de Carlos Salinas de Gortari… ¿será que el mandatario se lo preguntó a la madre… tierra?



Al menos estamos en el entendido de que AMLO ha ido a la tierra del Mayab a preguntar, según la tradición prehispánica, sí debe de construir el tren maya… yo sigo preguntándome si el mandatario esperará su respuesta viendo que la arcilla se torna morada, blanca, azul o ¿cómo sabrá qué diceel Mayab? ¡créanme,no quiero faltarle al respeto a las tradiciones de los pueblos originarios, pero qué no la mayoría somos mestizos, luego… ¿la tierra responde sólo a los oriundos? Por cierto, ahora que están preparándose para echar a andarla refinería en Salina Cruz, Oaxaca ¿le habrán preguntado antes de hacerlo a la madre tierra? Digo, porque los reportes indican que ya están acabando con manglares y zonas ecológicas ¿o en Oaxaca no cuenta preguntarle a la madre… tierra?



Por cierto, quien creo que primero espetó y luego preguntó fue Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, al referirse a los empresarios para que a sugerencia de ella, se bajen los sueldos del mercado laboral privado, respetando la austeridad republicana, dicho que ahora desdice diciendo que es un dicho no dicho, o sea una fakenews… o sea, en la madre tierra que dijo lo que dice que no dijo que dijo… ¿usted entendió?¡yo tampoco, pero Sandoval se desdijo de lo que dijo, y ya dije!



Y ya por último le dejo una que no es fakenews, resulta que el Estado Mayor presidencial, ese organismo de protección ejecutivo que siempre no se va, o se va, pero sólo en corto, porque ahora resulta que si está presupuestado en el 2019, pero con un presupuesto sólo un 12% menor al que fue ejercido en el año 2018, o sea que el mandatario mexicano se asesoró con la madre tierra y ésta le aconsejo: - ¡mejor si paga escoltas aunque sea a la limón: dos de la milicia y uno de pantalón, para que no te cargue la flaca ni a los tuyos ni a los de al rededor!