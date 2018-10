Sobre el Tren Maya: “se hace, me canso ganso”, así habló el “estadista”. Ah, pero para el Nuevo Aeropuerto va que va un “sondeo”, ellos le llaman consulta, pero no, no es ni encuesta, ni plebiscito, ni referéndum - ni ningún método profesional de medición-.

Lo anterior son distractores y simulaciones del nuevo gobierno electo para lo que realmente a la sociedad importa, esto es, la inseguridad, la violencia, la corrupción, la desigualdad, la pobreza, ¿hacia dónde quiere dirigir el país? Hay temas en la agenda que no son menos importantes, por ejemplo, políticas sobre la reproducción humana, somos millones y seguiremos siendo más; ¿aborto nacional o no? ¿eutanasia nacional, o no? Relaciones internacionales ¿qué papel jugaremos en el concierto mundial? ¿Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa?

Bien podrían buscar a empresarios como Allan Apoj, quien desde hace años impulsa y financia a medianas empresas con su firma Credijusto. ¿Reformas migratorias? ¿Qué proponen realmente con el sistema educativo, dado que la Reforma de Peña Nieto será desechada en su totalidad?

¿El papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal en el combate a la delincuencia y el crimen organizado? ¿La Ley de Seguridad interior? ¿La legalización sobre algunos estupefacientes para uso recreativo y medicinal?¿Ecología y Medio Ambiente? ¿El petróleo, el gas y las nuevas fuentes de energía?

El viajero frecuente en su “gira de agradecimiento” por todo el país se la pasa diciendo cosas aquí y allá, que solamente polarizan, confunden, encienden y hasta dan risa, para que luego nos den ganas de llorar. ¿No saben que no saben o se hacen?, contradicciones a diario, falta de conocimiento y de experiencia de sus colaboradores y de su bancada en el poder legislativo.

Son muchas las promesas, pero pocos “los cómo lo va hacer”. AMLO lanza a diario anzuelos, muchos diagnósticos y para cada problema serio: una ocurrencia, “chistoretes”, dichos baratos, frases populacheras. “El pueblo manda, lo que diga el pueblo” ¡Qué fácil! No somos “pueblo”, somos ciudadanía señor presidente electo. Bocanadas de humo y poca claridad para los temas serios.

Y para rematar, la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, perteneciente a la ONU, negó rotundamente lo dicho por el señor Espriú, de que la opción era Santa Lucía. En su estudio, dicha organización establece que la opción es Texcoco. Al momento de escribir estas líneas, ya están las preguntas de la mal llamada “consulta nacional”, en síntesis, y obvio no había de otra dice: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país?”.

Se podrá responder con dos opciones. La primera es “Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía” y la segunda es “Continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.