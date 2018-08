Descentralización y ciudades inteligentes

Que las dependencias gubernamentales serán descentralizadas, es una de las propuestas que mayor ha causado polémica en cuanto a los proyectos de renovación anunciados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien considera que esta medida, que contempla ser paulatina en el periodo 2018-2024, ayudará a fortalecer la economía de los estados.



Para que una iniciativa de tal magnitud tenga efectos positivos, habría que valorar si los beneficios son mayores que los costos y sólo en el caso de ser así, valdría la pena tomar en consideración dicho proyecto.



Para el cometido, se estima que sean erogados casi 128 mil millones de pesos, los cuales serían gastados de manera anual, es decir más de 21 mil millones por año; sin embargo, debido a los gastos que ocasionarían gastos de estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos, durante el primer año, se podrían erogar casi 23 mil millones de pesos.



Adicionalmente a los rubros anteriores que consideran estudios previos, se debe tomar en cuenta la infraestructura necesaria para cada una de las dependencias, así como mobiliario, vivienda, servicios de salud y educativos, transporte, etc., mínimos necesarios para el traslado de un potencial número de burócratas.



Si la propuesta llega a conducirse como está planeada, entonces, será necesario un plan de desarrollo urbano integral para las ciudades, en este sentido, el uso de la tecnología y la innovación serían aliados fundamentales para dotar a las urbes de espacios más amigables para los habitantes.



Manuel Redondo, especialista en temas de “ciudades inteligentes” y director del Smart City Expo Latamm Congress, manifestó que el nuevo gobierno debe de estar muy vinculado al concepto de las ciudades Smart ya que la tecnología y la innovación serán un gran aliado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Te hablo de tener equidad social, pienso en temas de movilidad, de gestión de residuos, en seguridad, en un transporte digno.”



Sobre la descentralización opina que “desde el punto de vista del desarrollo urbano y regional, la oportunidad de hacerlo de manera planeada, ordenada y coordinada para llevar a estas secretarias a otras ciudades, verdaderamente da la oportunidad de que en los próximos años se puedan tener muchas ciudades transformadas, que se tendrían que modernizar, si es así, esta decisión de descentralización generaría una inercia de trasformación urbana en México que si es para el bien de los habitantes, vale la pena considerar”.



Tras analizar la explicación del especialista, me vienen a la mente muchas ideas, que pueden cambiar a un país como la referente a la descentralización, no deberían solo estar en manos de una persona, en este sentido, los ciudadanos se sentirían mayormente convencidos. Si quien toma estas decisiones consultaran a la academia, ya que uno de los problemas es que el gobierno no se asesora con las universidades públicas, ni privadas y tampoco con los especialistas cuando este trabajo debiese ser proyectado por especialistas. El próximo gobierno se debe asesorar profesionalmente antes de tomar este tipo de decisiones o bien crear una comisión tripartita para sacar las mejores alternativas. Este proyecto data de los años ochenta, hoy, es una decisión personal de Andrés Manuel López Obrador, y como ya se ve que lo que él decide se hace, las demás voces que critican al actual gobierno se levanten, bueno pues lo que queda es que lo hagan bien.





