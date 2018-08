Los Estados Unidos y la hipocresía de los derechos humanos

A Fabián, de su “abolo”: pasó el colibrí.



La bahía de Guantánamo, en el extremo oeste de la isla de Cuba, está sujeta a la soberanía de los Estados Unidos de América desde 1898, cuando arrebató a España los últimos restos de su imperio colonial: Cuba, Puerto Rico y Filipinas (y en la decepción surgió en la Península la gloriosa Generación del 98).

Guantánamo nunca ha formado parte de la República de Cuba. Su cesión le fue impuesta a la elite independentista cubana como condición para que el gobierno norteamericano reconociera la independencia de la isla.

Hoy Guantánamo es, desde las intervenciones bélicas en Medio Oriente, sede de una serie imperdonable de violaciones de los derechos humanos por parte de la autoridad federal de los Estados Unidos.

No es la menor que los carceleros militares provocativamente se orinen sobre el texto sagrado del Corán a la vista de los presos musulmanes que ahí siguen encerrados sin juicio legal alguno por más de 20 años.

También en la zona continental de los Estados Unidos de América autoridades federales como estatales violan de manera grave, brutal, sistemática e hipócrita los derechos humanos. Mientras para el resto del mundo recetan, de la misma manera hipócrita, sus grandes valores de defensa de la democracia (a su peculiar modo) y de los derechos humanos (a su peculiar estilo). Con especial “preocupación” en los países petroleros y mineros.

Dos puntos esenciales (no únicos) resulta necesario resaltar: la pena de muerte (o sea el homicidio legal de monopolio del Estado); y la estancia “ilegal” de los trabajadores legalmente y libremente contratados. No tiene absolutamente ninguna lógica: ni jurídica ni ética, ni del más elemental sentido común, que un trabajador libremente contratado en el marco de la ley, por una empresa de cualquier carácter, legalmente constituida en el orden jurídico estatal o federal, que cubre adecuadamente el pago de los impuestos correspondientes, no sea automáticamente y por ese mismo hecho, un residente legal en el espacio de trabajo y de su vida personal. Subrayando: por ese mismo hecho.

Ese trabajador, libremente contratado, y aun antes de acordar su empleo de buena fe, está procediendo de manera indiscutiblemente legal.

Además: el trabajador, con su aporte laboral en los términos libremente establecidos, está pagando impuestos, de manera indirecta, al fisco público por la plusvalía generada por la empresa. Sin mencionar el impuesto al valor agregado que cubre de manera automática en todo lo que adquiera para su subsistencia, precisamente con el producto de su trabajo.

Es una gran hipocresía considerar “ilegales” a esos trabajadores, y hacerse de la vista gorda cuando su esfuerzo resulta necesario en la producción local. Para después perseguirlos como delincuentes en los periodos de menor demanda de empleo.

Eso tiene también otra consecuencia de carácter jurídico: al negarles la estancia legal, se les niega de hecho la posibilidad de acumular el tiempo de residencia que les diera acceso con el tiempo a la nacionalidad y ¡horror! a la ciudadanía.

El pasado día 2 de agosto la Iglesia Católica acaba de dar un paso de enorme trascendencia al declarar moralmente ilícita la pena de muerte.

En estas mismas páginas hemos aclarado la diferencia esencial entre ética y moral. La primera como código de conducta derivado de la reflexión racional sobre lo bueno y lo malo; y la moral como la norma de conducta sustentada en la creencia religiosa, en la fe.

El papa Francisco ha hecho público que la Congregación para la Doctrina de la Fe determina que es ilícito, según el Quinto Mandamiento, el homicidio legal que algunos Estados Nacionales se arrogan como monopolio.

Entre ellos, el gobierno de los Estados Unidos de América: estado histórica y esencialmente belicoso, con una sociedad armada hasta los dientes, legalmente, obsequiosamente.

¿Qué derechos defenderán con bases militares en 80 países; y ahora de nuevo en Ecuador?

Ahora queda expreso que también moralmente el homicidio legal de la pena de muerte es, de todos modos, homicidio: “No matarás”. Cambio en el Catecismo.

En 1974, en la España de Franco, fue ejecutado legalmente, por medio de garrote vil, Salvador Puig Antich. La catalana María Asunción Milá, entonces de escasos 20 años, quedó sacudida con la brutalidad. Su vida entera la ha dedicado, como católica convencida, a eliminar del Catecismo la licitud moral de la pena de muerte. Finalmente, el 27 de marzo recibió emocionada una carta manuscrita del papa Francisco. En ella le dice: “pediré que se estudie el cambio”.

“Las cosas de palacio van despacio” y más en la Curia Vaticana. Finalmente ha sido eliminada del Catecismo la licitud: es “inadmisible la pena de muerte” desde el pasado 2 de agosto.

www.estebangaraiz.org