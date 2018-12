Fraterno recuerdo a Jaime Avilés





En el devenir geográfico-histórico universal, Ayuntamiento y Monarquía han sido dos conceptos de convivencia política: antagónicos y, al mismo tiempo, han resultado complementarios; desde abajo o desde arriba. El poder concertado o el poder impuesto.



El pasado 23 de noviembre se ha llevado a cabo en El Colegio de Jalisco un Seminario titulado “La Reforma Municipal en México: Una Agenda Pendiente”. En el seminario participaron distinguidos académicos como la doctora Teresita Rendón Huerta, rectora del campus Guanajuato UG.



Efectivamente es una agenda pendiente. No sólo porque no es lo mismo la política desde abajo (Ajuntamiento) que desde arriba (Imperium) sea que a éste se le llame monarquía, dictadura o incluso república uniformadora estilo francés.



Empezando por la etimología: “muni- cipium” es, y fue en el Imperio Romano, una unidad recaudadora: “municápere” es juntar dinero.



En cambio, el concepto de “ayuntamiento” de familias, que surge en territorios montañosos, con unidades de producción agropecuaria dispersas y autónomas, es una concepción de la convivencia política desde abajo, que induce a las juntas.



En la Península Ibérica, Castilla, repoblada en sus principios (siglo X) por elementos vascónicos, mostrará un arraigo autonómico local, frente a la imposición del reino de León, heredero de la monarquía unitaria visigoda. Según cuenta Ramón Menéndez Pidal, el acto culminante de la independencia castellana fue la quema pública del Fuero Juzgo (o Forum Júdicum), de herencia latina, del reino leonés; y es que los castellanos no quisieron regirse por leyes “nacionales” uniformadoras, sino según sus usos y costumbres regionales de gobierno desde abajo.



Ambas concepciones llegaron a la América nuestra simultáneamente; y se encontraron aquí con la misma dualidad: entre los usos y costumbres comunitarios y la realidad del Imperio Azteca, el Reino purépecha y los antecedentes olmeca, teotihuacano y los estados mayas. También se encontraron con la república de Tlaxcala, donde hubo disenso.



Mientras tanto, en España, la rebelión de los Comuneros de Castilla fue aplastada por las fuerzas del Emperador Carlos V en el mismo año 1521 de la conquista de México.



Es una divertida paradoja que el primer ayuntamiento establecido en el Continente Americano: el de la Vera Cruz, haya sido formado precisamente, de manera claramente fingida por Hernán Cortés con sus propios marinos y soldados subalternos, sin familias, para institucionalizar el mandato, que recibiría de ellos, para emprender la conquista del territorio continental; mandato que no había recibido del gobernador de Cuba Diego Velázquez. La primera gran ficción institucional en nuestra historia.



Dice don Luis Pérez Verdía en su Historia de México que Cortés “aparentando ceder a las instancias de sus adictos, acordó establecer una colonia con el nombre de Villa Rica de la Veracruz, que había ya dado a la tierra y en la que al punto se instaló un ayuntamiento clavando la picota y la horca, emblema de su jurisdicción. Inmediatamente el Ayuntamiento declaró caducos los poderes e instrucciones de Velázquez, supuestas sus facultades y atendiendo al buen servicio del Rey y a los méritos de Cortés, lo nombró Capitán de la armada y Justicia mayor, con lo que quedó satisfecho y en aptitud para llevar la empresa por su propia cuenta”.



En la mente del propio capitán Cortés coexistían antagónicamente las dos concepciones: el mandato popular y el mandato imperial. Por eso mandó barrenar las naves.



Establecido el Virreinato, el realismo político de la ocupación colonial indujo a los gobernantes a permitir, y aun propiciar, la formación de ayuntamientos indígenas en las tierras marginales, no muy propicias para la agricultura extensiva a cargo de los colonos peninsulares, con mano de obra sometida: indígena o de esclavos arrebatados de África.



Curioso es que muchas de esas comunidades formaron y aún conservan, ciertas estructuras sincréticas, con alguna nomenclatura castellana. Fácilmente diferenciadas de las alcaldías mayores o menores, fundadas por y con colonos peninsulares y adláteres tlaxcaltecas y tlatelolcas; y en las latitudes norteñas también con purépechas. Nada de extraño tiene, pues, que ambas concepciones coexistan e interactúen hoy. También la herencia centralista del Virreinato.



En ese devenir dialéctico de nuestra convivencia republicana, algunos de nuestros presidentes municipales deberían aprender, vivencialmente, que su gobierno local es plural por esencia, que los regidores fueron igualmente electos por la soberanía ciudadana, que su voto tiene el mismo peso; y que no están para comprar su benevolencia por un plato de lentejas.







