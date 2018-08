Cambio de planes

Ding, ding, ding, suena la campana y comenzamos con las acciones.



El boxeo, como todo deporte, no está exento de las leyes de la física y ahora voy a explicar por qué. No se espanten, no me clavaré en rollos espesos, simplemente con el hecho de que a toda acción corresponde una reacción explicaré lo que pasará ahora con Óscar Valdez después de la sorpresa que nos reveló esta semana.



A diferencia de algunos peleadores que en las buenas están pegados a su equipo y en las malas se avientan las barbies, Óscar Valdez tuvo que tomar la decisión de ponerle un punto a su relación Manny Robles -con quien llegó a campeón del mundo- y sumó a su equipo al tapatío Eddy Reynoso, quien también dirige la esquina de Canelo Álvarez.



Para muchos fuer sorpresivo ese movimiento y más después de esa victoria por decisión que logró a pesar de una fractura de mandíbula desde el quinto round sobre el inglés Scott Quigg, pero justamente ahí está el punto de quiebre.



Si bien no se pone en tela de juicio que Valdez sabe pelear y se sabe plantar, uno de sus más grandes errores era la falta de defensa que tiene y que a la larga lo llevó a sufrir esa fractura que lo tiene fuera del boxeo desde marzo.



En este contexto, la reacción le corresponde a Eddy, quien deberá demostrar su toque en el estilo de Valdez y de paso confirmar que el desarrollo de Canelo Álvarez es producto del esfuerzo y el trabajo que han realizado durante años en el gimnasio.



Pero también viene un reto mayúsculo para Valdez, quien por más que disfruta de dar ese tipo de peleas que deja a los fanáticos de pie deberá aprender a no fajarse y entrar a un toma y daca con cualquier retador hijo de vecino, sino que lo mejor será guardar gas en el tanque para que alargue su carrera y pueda aterrizar futuras peleas con mayor holgura, o ¿me van a decir que Frampton es una perita en dulce?



