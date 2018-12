‘Roma’ en Ciudad de México

El filme Roma, que ha ganado la aprobación de la crítica internacional, literalmente es la vida y obra del director Alfonso Cuarón. Atribuirle todos los milagros a un mismo santo resulta herético, pero debe reconocerse el prodigio. Cada actor interpreta algún drama personal, el elenco en conjunto vivifica una época histórica y habitan no en una ciudad arruinada por las condiciones sociopolíticas, más bien al borde de la ruina.



Sospechamos que este tipo de tramas solo se producen en México aunque los fenómenos de desigualdad, clasismo y violencia sean universales. Lo que ignoramos es quién aconseja representarlas por sentimentalismo o si la cosa procede de egos que, adoptan la pose de sensibles e indignados por ciertos sucesos, creen que aparentando redimen trivialidades. Como fuere, uno estima que Cuarón no cometiera ningún error grotesco.



La sociedad ahora es de una falsedad tan perfecta que encajan las verdades. En lo que a muchos adeptos al cine de autor concierne, ocurre que, en cuanto se rebusca un argumento, no consiguen enterarse de lo que está pasando, aparte de que los protagonistas quedan automáticamente descalificados. Hay problemas históricos insolubles, pero que con ojo avizor y recursos expresan algo más allá de lo que fueron.



Al opinar de acontecimientos que no hemos presenciado, empezamos por dar una justificación que radica en apoyarse sobre argumentos sensatos: “no estoy acreditada como crítica, pero tengo criterio”. La película tiene efectos del cine de posguerra como el duotono y conviene al ambiente de tensión en la década de los 70. En nada sorprende la complejidad de lo cotidiano que aun así escandaliza: la joven indígena embarazada y abandonada, la madre burguesa con cuatro hijos y también abandonada, los paramilitares en pleno apogeo (halcones).



Un guión común para nosotros, pero no para extranjeros, y estéticamente puede gustar o desencantar.



Sumergidos en la moda de escenificar de forma permanente el pasado, porque parece que así obran ya los grandes creadores, ensayando un camino sutil, la lección está clara. En lugar de intentar protegerse —¿cómo?— hay que proceder exponiéndose a la complejidad, cabe ensayar al margen de la ambivalencia, nutrir de sentido cada hecho y que devenga revelación.



La sociedad clama por un reajuste de cuentas que implica, valga lo redundante, reajustar un imaginario colectivo. Así se lleva a cabo en Roma. Dentro del margen cinematográfico superficial convencional utiliza recursos propios. Algunos diseñan personajes, fabrican, producen y otros recuperan lo local, tantean, adaptan el pasado al porvenir, cambian y no cambian. Triunfan, prevalecen.