Amor, esa tenaz idea

La historia tiene continuidad porque hay vínculos que a pesar de las adversidades logran prolongarse. La hija de Thomas Mann escapó de la Alemania nazi gracias a su matrimonio con Auden; Frédéric Chopin sufría por el abandono de Aurore Dupin (conocida como George Sand) y Eva Von Bülow, heredera de Wagner, se casaba con Stewart Chamberlain: como un derecho de libertad, uno ama aunque el amor sea más un privilegio que un derecho. El tema no es novedoso, pero sí lo es el clamor con el cual amamos, producto de una escasa conciencia de que el amor no necesita ser un valor universal, porque la misma condición humana lo encuentra cada vez menos “útil”; las relaciones deben ligarse con calidad de vida y cuando esta calidad se degrada uno tiene el derecho de ya no amar. Un gran porcentaje de la población resulta partidaria de la soledad o detractora de la compañía: la insensibilidad de una generación está revelada en rechazar por instinto.



La decisión de amar radica en la clase de vínculo que va a establecerse: basta con concretar. Existe la posibilidad de salirse voluntariamente de cualquier relación con emotividad e inteligencia; tal aclaración elemental, aunque poco obvia, disminuye la confusión sobre qué tipo de persona elegir; las tantas posibilidades producen un paradójico efecto poco tranquilizador; sin embargo, allí donde hay claridad menos abusos ocurren. Por desgracia, el escepticismo cubre la práctica amorosa. Sería conveniente, respecto al tema, una verdadera encuesta.



Mucha gente presume respetar al prójimo y su capacidad para discernir. Heredamos convicciones y sofocar el tema del amor en nombre de alguna coartada colectiva parece poco respetable. El amor solo es un valor reconocido cuando logra concretarse de forma individual. Todo apunta hacia la misma dirección: esa resistencia por parte de quienes se vanaglorian de su egoísmo atribuida al desengaño producto de experiencias fallidas, vuelven desagradable algo humano.



Cuando Percy Shelley, autor del Prometeo liberado, “con tintes de intransigencia” le exige lealtad a Mary Shelley, debió creer que ese amor era la única posibilidad de congraciarse con la vida; imposible indagar si antes de morir ahogado estaba arrepentido de su heroica abnegación. Aquí lo importante yace en la complejidad que representa un sentimiento, que reúne devotos y debería referir a una especie sin el estigma de Adán y Eva, del pecado original.