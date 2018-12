En diciembre flotaba la felicidad

Diciembre es en la memoria aroma de guayabas y mandarinas, vacaciones escolares, apurarse a los quehaceres porque si no no habrá permiso para ir las posadas, con piñatas y aguinaldos, ponche caliente, fogatas en los baldíos, miradas al cielo para seguir la huella a la estrella de Belén, que guía a los Reyes Magos con su carga de regalos que el 6 de enero recibirán los niños.



Ahora casi ha desaparecido la costumbre de adornar con pasacalles; las viviendas si acaso lucen juegos de luces navideñas, y los niños que se animan a pedir posada escasean; las piñatas se rompen en el patio de la vivienda, no en la calle y para todos, como antaño.



En las oficinas el brindis es iniciativa de los empleados, porque los jefes se hacen de la vista gorda… y si son desprendidos y cooperan para el convite, aflojan unos pesos para el pomo y los bocadillos. Cumplido el compromiso cada cual agarra rumbo y no se sabe de los compañeros hasta el retorno a labores.



En el barrio y con el hogar como resquicio: los hijos ya hicieron familia y prefieren recalar con los suegros. Si la posada se organiza, los niños se adueñan de la tele y se entretienen con los videojuegos; las piñatas quedan a merced de los adultos, que ya con tragos hacen el oso, animados con las cubas y chelas que los incitan al bailongo, amenizado con grabaciones extraídas del baúl de los recuerdos, cuando diciembre era diciembre y el día 24 tía Tana y la abuela Yayis eran las visitas más esperadas. Apenas veíamos que bajaban del camión, corríamos y les arrebatábamos las bolsas que intuíamos llenas de regalos, juguetes sobre todo, aunque no faltaban suéteres, abrigos y pantalones para la temporada de frío, que en el llano pegaba con vientos, terregales y ocasionales lluvias a las que mi padre llamaba equipatas.



La enorme olla de peltre amarillo rechinaba de limpia y hervía sobre la estufa de petróleo, llena de ponche, miel y canela. Para la cena de Navidad, a falta de guajolotes separábamos algunos animales para aplicarles el famoso golpe que lleva su nombre: de conejo, y desnucados y desollados, ya sin las entrañas, mamá los hervía con ajo, cebolla y sal de mar para luego guisarlos en adobo. De rechupete, con rodajas de cebolla y chiles habaneros desflemados con jugo de limón.También se cocinaba pozole estilo Jalisco con cabeza de cerdo, los platos se aderezaban con orégano, cebolla finamente picada y chile piquín espolvoreado.



En tanto nos convocaban a la cena, visitábamos aquellas siete casas donde escucháramos barullo de posada, con aguinaldos y colaciones. Volvíamos con lo obtenido en las piñatas y nos dábamos tiempo para escribir cada quien su carta a los Santos Reyes. Ya más crecidos nos hicimos de novia e íbamos a recorrer los tianguis navideños y recalábamos en las farmacias en busca del regalo para la muchacha en turno, envuelto con celofán y moño y una tarjetita con un paisaje nevado donde, por escrito, declarábamos nuestro ferviente amor.



El amanecer nos sorprendía recargados en la pared de la vinatería donde acostumbrábamos reunirnos, sentados en los cartones de las cervezas, pese a las bravatas del dueño. Crudos, tiznados por las fogatas que hacíamos quemando llantas, enfilábamos rumbo a casa y mamá calentaba los restos de la cena. Bajábamos bocado con una cerveza bien fría y la tarde era de tele, con las cobijas de lana cubriéndonos hasta la nariz, amontonados todos en el sofá y con los perros enroscados a nuestros pies.



Por la noche acompañábamos a tía Tana y a la abuela Yayis. Visitaban a mi tío Fer, y con los primos disputábamos la cercanía de Yayis, la abuela tierna y consentidora, quien procuraba mantener estable la balanza de sus afectos: ni muy p’allá ni muy p’acá, para no provocar celos entre los nietos.



En casa de tío Fer preparaban chocolate con pan de dulce, que servían al final de la cena, por lo general pavo relleno al horno, romeritos y bacalao a la vizcaína. Luego, a ver la tele hasta que la tía Tana y Yayis se despedían. A falta de alumbrado público iluminábamos nuestro camino con luces de bengala y antorchas remojadas en petróleo. Con ellas dibujábamos sobre la oscuridad fugaces líneas que se pretendían trazos de rostros, animales, letras…



Los perros de casa jugueteaban a nuestro paso, y hacían frente a las jaurías que husmeaban en los basureros decembrinos, pródigos en desechos que se disputaban a dentelladas. Apoyábamos a los nuestros con los palos, pero Yayis y Tana siempre se oponían a que los utilizáramos contra “los pobres animalitos”, quizá con la idea de que eran tan falderillos como los de Polanco, donde ellas trabajaban.



En casa peleábamos por dormir con ellas, pero mamá metía paz con tan solo una mirada y la palma de la diestra extendida, en señal de que ajustaría cuentas en cuanto las visitas se marcharan. Ni quién contraviniera las indicaciones de la Gordis, que era justa en el reparto: se turnan por edades, un día cada quien para consentirse en medio de las dos mujeres, tan cálidas ellas y tiernas, aficionadas a los programas radiofónicos nocturnos, con tradiciones y leyendas dramatizadas, o de humor blanco, donde se interpretaban los chistes que el auditorio enviaba a concursar en el Risámetro.



Por las mañanas la escarcha de hielo cubría el llano salitroso; los aromas de la avena y el café nos despertaban. Íbamos a la panadería por leche y barras de chocolate para darnos el lujo del pan de dulce. Bien desayunados y con energía de sobra, salíamos en busca de los amigos para compartir los juguetes y los dulces. Se organizaban cascaritas de futbol, se intercambiaban las vivencias de la noche anterior, sumamente exageradas para no quedarse atrás. Nadie presionaba con las tareas escolares, las tardes eran luminosas y frescas y ya se planeaba la cena de Año Nuevo, se descabezaba el maíz pozolero, se freía pan de sal duro para elaborar capirotada, cada día estrenábamos alguna de las prendas de vestir recibidas en Navidad. Flotaba en el aire fresco lo que sentíamos era la felicidad.







* Escritor. Cronista de Neza