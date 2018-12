Deseemos amor a los amigos y a los enemigos

Estamos a dos días de la Nochebuena y a tres de la Navidad. Si bien el verdadero sentido es el Nacimiento del Salvador, del Redentor, del amor o como se le quiera llamar al motivo que debiera unir a las familias, lo cierto es que el factor económico pesa en ellas, por más buenos deseos que se tengan.

En una encuesta elaborada por De las Heras Demotecnia se obtuvieron resultados interesantes: por ejemplo, el 52% de los mexicanos afirma sentirse animado en esta época.

Sin embargo, el 60% de ellos mencionó que en esta ocasión no podrá gastar con libertad su aguinaldo; en contraste, el 42% tiene la convicción de que para 2019 les irá mejor que en el año que se va.

El 75% considera que es mejor ahorrar para la famosa cuesta de enero -la cual a veces se extiende hasta febrero, por aquello del pago de inscripciones en todos los niveles escolares- y el 12% dice que en esta época se gasta, incluso, en lo que no es necesario para subsistir.

El 49% afirma que los insumos para las cenas de Navidad y Año Nuevo, más los detalles, son similares a los de 2017; a su vez, el 30% dice que disminuyeron. El 47% ya adquirió sus obsequios; el 20% los comprará hoy, mañana o el lunes por la mañana.

La forma de pago: el 72% lo hizo al contado; el resto, con tarjeta de crédito o débito, incluso vía préstamo.

Con respecto a la cena de Año Nuevo, el 52 por ciento come uvas a medianoche para pedir sus 12 deseos; el 28% usa ropa interior amarilla para atraer el dinero; el 22% barre la entrada de su casa para ahuyentar las malas vibras.

El 22% come lentejas para atraer abundancia; el 19% usa ropa interior roja para tener suerte en el amor; y el 15% saca sus maletas para atraer los viajes a lo largo de 2019.

Lo que faltó revisar -tal vez porque no es materia de estas fechas, mas es una realidad- es ver cuánto se ahorra, o se puede ahorrar, del aguinaldo para el pago, no solo de imprevistos, sino del impuesto predial, anualidades en el servicio de agua y, aunque duela decirlo, en el funeral de un ser querido.

Este último detalle poco o nunca se toma en cuenta, porque lo que uno menos espera es decirle adiós a alguien en estas fechas de amor y felicidad. Vivamos, pues, el presente y deseemos amor a nuestros amigos y enemigos AHORA.