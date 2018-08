Seguridad a prueba

El gobierno de Hidalgo es uno de los pocos en el país que ha lanzado más de una estrategia doméstica para el control y manejo de la seguridad pública.



A pesar del éxito de programas como Hidalgo Seguro, la Fuerza Especial Conjunta, las cámaras de videovigilancia, la implementación y mejoras en el número único de emergencia 911, los retos siguen siendo mayúsculos por cuestiones “circunstanciales”, como dijo ayer el gobernador Omar Fayad Meneses.



Es verdad que Hidalgo padece por su posición geográfica los delitos e incidencia de sus vecinos como Estado de México, Puebla y Veracruz; pero también las denuncias y cifras oficiales nos muestran cómo ha avanzado la comisión de ilícitos en municipios y en diversas regiones.



No hace falta culpar siempre a los mexiquenses o a los de otras latitudes de lo que pasa en el estado cuando vemos que han ocurrido hechos de violencia producto de situaciones lamentables como la desaparición de menores o la localización sin vida de personas, padres, hijos, que residen en municipios del estado.



Quizá no haya cárteles del narcotráfico ni grupos del crimen que azoten pueblos y comunidades, pero es evidente que el tejido social está fracturado como en buena parte del país.



En zonas como el Valle del Mezquital, la gente toma ya hace justicia por mano propia; no pregunta ni averigua. En ciudades como Pachuca y Tulancingo, los robos son lo que mantienen a la población a raya. En la Huasteca y en la sierra, las denuncias son múltiples por homicidios, por violencia intrafamiliar, por casos que bien pudieran haberse tratado con prevención e información.



Por eso la intención del Ejecutivo estatal de redoblar esfuerzos en la materia es de reconocerse. Lo dijo desde que llegó al poder hace casi 2 años y ha sido parte protagónica de su discurso: la seguridad en Hidalgo es prioridad.



Recientemente se habló de Hidalgo en todo el país y fuera de él por el caso de secuestro de la diputada federal electa del PRD en Veracruz, Norma Azucena Rodríguez, quien fue levantada en la carretera México-Tuxpan a la altura de Hidalgo, y aunque no hubo injerencia directa de las autoridades estatales, el nombre del estado fue mencionado en inmensidad de ocasiones.



Por ello, una de las principales metas en cuestión de seguridad es modificar la percepción que genere confianza en las instituciones y en los agentes estatales, para fomentar desde estrategias de prevención del delito hasta de cultura de la denuncia.



Recuerdo que una de las primeras acciones como gobernador de Omar Fayad fue pedir a la población de zonas con presencia de “huachicoleros”, fue denunciarlos, no esconderlos, evidenciar lo que es un delito y buscar salida a estos fenómenos que aquejan a la sociedad.



eduardogonzalez.lopez@milenio.com