La oposición hidalguense

Contrario a lo que ocurre en la mayor parte del país e incluso el propio estado de Hidalgo, en el Senado se conformó ya un bloque opositor a Morena y a la mayoría de las propuestas e iniciativas que pasan por abultada carga de manos levantada en las cámaras parlamentarias, con la particularidad de ser un grupo liderado por hidalguenses.



Ya con varios meses en el Senado, este conjunto de políticos no están obstaculizando al vapor, ni tampoco se están oponiendo por oponerse a todo. Se trata de un grupo que sin estar en la misma sintonía han logrado identificarse por el factor de no dejar todo en bandeja de plata a Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Me refiero al ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la ex directora de la CDI, Nuvia Mayorga y a la también ex directora de la oficina de atención a pueblos indígenas del país y ex candidata a gobernadora, Xóchitl Gálvez Ruiz.



Dos son del PRI, la otra del PAN, pero entre sus intervenciones y alusiones, han subido el tono del debate por los temas de interés nacional. Tan solo en este cierre de año, el Presupuesto 2019 es lo que más los ha ocupado y han dado argumentos de peso.



Ayer el senador Osorio encabezó el pronunciamiento del tricolor en donde dijo que hay preocupación y profundo rechazo al proyecto de presupuesto enviado por el gobierno federal.



Calificó al PEF 2019 como regresivo y que busca la creación de clientelas electorales por encima de la solución del fondo de los problemas.



La senadora Mayorga expresó su rechazo al recorte a la Secretaría de Función Pública, mismo que viene del 24%, argumentando que una de las banderas de este nuevo gobierno es hablar de que no va a haber corrupción y la SFP y el INAI están teniendo un recorte.



También reveló que el campo está sufriendo un recorte muy grande, de más del 50 por ciento, en específico en rubros como el Programa de Comercialización.

