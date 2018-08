El PAN agoniza

La que fuera por muchos años la segunda fuerza política en Hidalgo hoy no es más que un grupo de militantes que pelean con otro grupo por quedarse con la dirigencia de su propio partido.



El Partido Acción Nacional en Hidalgo se encuentra en un momento de crisis provocado principalmente por los resultados electorales no del pasado 1 de julio, sino de hace dos o tres elecciones donde han venido registrando resultados negativos y pérdida de adeptos entre la sociedad.



Lo que hoy es Morena, en 2016 fue el PAN en Hidalgo; una válvula de escape para castigar al PRI en los municipios y el Congreso, que a la fecha los mantiene con buenas posiciones en Pachuca y al zona metropolitana, así como en municipios importantes por su derrama económica y turística como Tecozautla y hasta poco Ixmiquilpan, aunque a la fecha lo han perdido por decisión propia del alcalde.



Con 5 diputados que consiguieron el triunfo en las urnas locales de 2016, más dos espacios plurinominales, la bancada blanquiazul terminó por desfondarse al interior del Poder Legislativo del estado; sus precursores e incluso últimos líderes, están hoy en Morena.



Su alianza con el PRD fue un desperdicio completo desde aquella amarga experiencia a la gubernatura en 2010 con Xóchitl Gálvez, hoy virtual senadora plurinominal, y para la nueva composición del Congreso, tanto local como federal, ocuparán lo que una chiquillada del Verde o Nueva Alianza en otros tiempos.



El PAN en Hidalgo es sin duda el reflejo de lo ocurrido a nivel nacional con lo que fue su campaña presidencial, sus rupturas, sus pleitos y divisiones, al grado que siguen peleando por periodos de presidentes del Comité Estatal de hace varios años.



Hoy, los panistas del estado enfrentan una difícil tarea, casi imposible, de ponerse de acuerdo y alcanzar consensos para renovar tanto la presidencia en el estado, como los diferentes sectores y secretarías que la integran.



Siendo prácticamente la mitad de los periodos de alcaldes, donde como dije obtuvieron triunfos importantes, nada más y nada menos que Pachuca y Mineral de la Reforma, el PAN debería aprovechar el momento para resurgir y voltear a lo que en algún momento fue su fórmula más exitosa: ser una opción responsable de oposición para la ciudadanía que buscó una alternativa o hasta el voto de castigo.



Sin embargo y tras convertirse en cuarta fuerza en el estado, consejeros y militantes de antaño se enfrentan políticamente por la pedacería que dejó su último líder, Asael Hernández Cerón, quien por cierto será diputado local por la vía plurinominal.



Sin la intervención de agentes externos, el PAN ahora está solo para afrontar la realidad en Hidalgo en donde no pinta bien el panorama; con pocos recursos, con menos militancia, con más problemas que soluciones, con falta de liderazgos. Así comenzarán la etapa de su propia transformación.



eduardogonzalez.lopez@milenio.com