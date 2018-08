El futuro en Hidalgo

Mucho se habla de lo que pasará en México con la llegada del nuevo gobierno federal, que la cuarta transformación, que los nuevos diputados.



La realidad es que el país necesita mucho más que discursos y acciones bien intencionadas, pues ya vimos que sin hechos las palabras terminan en castigo en las urnas.



En Hidalgo, el gobierno de Omar Fayad Meneses cumplirá dos años de gestión y con dicho respaldo podrá jugar y mover sus piezas también sin el acompañamiento forzoso del gobierno federal.



Desde su arribo al Ejecutivo en septiembre de 2016, el mandatario hidalguense siempre pugnó por plantear esquemas de sustentabilidad social, económica y hasta política. En más de una ocasión se le ha visto alejado de la grilla local e incluso apartado de las decisiones de partido.



Por otro lado, ha sido insistente en mantener su ruta y línea de trabajo que comenzó con la reingeniería en la administración pública y que derivó en la creación de nuevas políticas públicas nunca antes implementadas y que resultaron en atracción de inversión privada, algo inusitado en el estado.



Los embelesados con Morena y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no tienen tiempo de mirar ni detenerse en lo que ya se ha hecho en Hidalgo y otros estados; es cierto que hay mucho por trabajar, sobre todo en seguridad pública, pero los años que lleva el sistema político mexicano nos ha demostrado que proyectos bien establecidos dejan siempre huella y resultados.



Apenas pude corrobora estadísticas económicas y en Hidalgo, empresarios de la talla de Elías Massri, presidente de Giant Motors, confirma que el estado va por el buen camino.



Al dar a conocer que en 90 días aproximadamente estará lista la primera agencia de JAC en Hidalgo, señaló que es viable que Hidalgo sea el estado emblemático de los autos eléctricos.



Es decir, no importa que cambie el gobierno federal, que llegue o no la famosa transformación, al final cada quien aporta su granito a la mejora del país; y en el caso de Hidalgo, si se abre el estado como polo de desarrollo económico y social, de poco o nada servirá el gobierno federal, Morena y los diputados electos, pues todo pasará por la iniciativa privada en cuanto a capital y generación de empleos, además de la mejora en la calidad de vida en el estado.



Massri consideró que la dinámica de atracción de inversiones que hasta hoy suman 29 mil millones de pesos en nuevos capitales y que inició en febrero de 2017, justo con el anuncio de la armadora JAC en Ciudad Sahagún, genera las condiciones para que en Hidalgo sea visto por empresas con interés de operar desde México para el mundo.



Ya lo ha dicho en sus pronunciamientos el gobernador Omar Fayad, hay que voltear a mercados internacionales de Europa y Asia, de India, de América del Sur, lejos de la política mexicana que parece empezará de ceros en diciembre cuando los estados ya van en marcha muy acelerada y avanzada.



eduardogonzalez.lopez@milenio.com