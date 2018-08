Con o sin reconciliación

La dirigencia estatal de Morena ya dio pistas de lo que ocurrirá a partir de septiembre en Hidalgo. Tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, en días pasados, la indicación es única y firme para todos: no a la confrontación con los gobiernos estatales ni con los gobernadores.



El plan del presidente electo de México es que sus correligionarios en los estados, sobre todo en los que son gobernados por el PRI, sigan la ruta trazada desde lo que será el nuevo gobierno federal y no se detengan en cuestiones de pleitos o enfrentamientos políticos locales.



Es decir, con o sin la reconciliación o el apoyo de los gobernadores, las bancadas estatales de Morena serán apoyadas por sus representantes del gobierno federal y el Congreso de la Unión.



La determinación tomada por AMLO, dicen en su equipo cercano, se debe a que se han perdido casi dos meses del periodo de transición en tratar de dirimir asuntos postelectorales y de pruritos personales en los estados.



No solo en Hidalgo, ahí están Sonora, Veracruz, Estado de México, entidades donde se la han pasado dirimiendo asuntos de personajes políticos locales después de las votaciones.



Morena tendrá a partir de septiembre la mayoría en el Congreso de la Unión y en 19 congresos locales, de ahí que el presidente electo haya tomado la decisión de no estancarse más en pleitos con gobernadores y líderes de los partidos que pasarán ahora a ser la oposición.



Dicen que dentro de sus indicaciones están que: Morena apuesta por frenar el endeudamiento público y demandará un uso responsable de los recursos públicos a los ejecutivos estatales con la creación de una comisión bicameral de Disciplina Financiera.



Plantear la reducción de recorte a gastos desde la conformación de presupuestos 2019 en las entidades; y emitir mensual o trimestralmente informes al Ejecutivo y al Senado sobre el comportamiento de las administraciones en todas las demarcaciones.



El plan de gobierno de Andrés Manuel parece ir en ese sentido, donde ya no piensa que sea de utilidad, por el momento, intentar negociar con actores políticos que no comparten su visión, o perder más meses previo al 1 de diciembre intentando convencer a los que se sabe no estarán de su lado los próximos 5 años y 10 meses que dure su mandato.



En el caso de Hidalgo parece ser una actitud sensata la que planean tomar los diputados locales de Morena, de ya no confrontarse con el gobernador, de ya no encabezar marchas y movilizaciones y sobre todo de ya no buscar revanchas ni venganzas personales.



Ayer, el mandatario entregó apoyos y recorrió la sierra Otomí-Tepehua donde no se detuvo a analizar lo que fueron las elecciones ni a mandar mensajes encriptados en sus palabras; hizo lo que todo gobernador debe empezar a hacer a partir de ahora: trabajar, entregar resultados a la gente que los eligió, dar de qué hablar pero por las acciones, no por los conflictos.



