Austeridad y presupuesto

Ayer se entregó el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) que propone un gasto neto total para 2019 de 5 billones 814 mil millones de pesos con una reducción del dos por ciento con respecto al ejercicio anterior.



El mensaje reduccionista de las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria es contundente. Al parecer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere pasar del ejemplo a la práctica nacional y en los estados. Dentro de todas sus aristas, el PEF 2019 contempla apartados específicos de austeridad, cuasi órdenes superiores, en las que se establece –con copia para las administraciones estatales- no crear plazas, no adquirir arrendamientos o inmuebles.



Limitar la remodelación de oficinas y solo hacerlo de acuerdo con el presupuesto aprobado para tal efecto a aquéllas que sean estructurales y no puedan postergarse o para las que impliquen una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles y generen ahorros en el mediano plazo. Es decir, no remodelaciones de oficinas para crear espacios de lujo y confort.



No procederá la adquisición de vehículos salvo aquéllos que resulten indispensables para destinarse en forma exclusiva al uso oficial (supongo que todos), así como los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, ojo a esta parte. El PEF recomienda la “contratación consolidada” de materiales y suministros; servicios, incluyendo telefonía, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, boletos de avión, vales de despensa, medicamentos, seguros sobre personas y bienes, entre otros, siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas equivalentes. Así tal cual.







