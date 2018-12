La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) a la cual pertenece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) anunció una serie medidas de austeridad tras acordar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador que no habrá recorte al presupuesto para las instituciones de educación superior pública en México.



El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, pusieron el ejemplo y salieron a anunciar la reducción de sus sueldos a partir de la primera quincena de enero próximo.



Además, se realizará una revisión del régimen de pagos en las casas de estudios y sistemas pensionarios, reducción del gasto operativo y viáticos, así como eficiencia del parque vehicular y teléfonos móviles, entre otras medidas.



Ante este panorama, no queda más que voltear a lo que sucede en casa. En Hidalgo, la UAEH y su rector, Adolfo Pontigo Loyola, quien es miembro y directivo de la propia Anuies, tendrá que anunciar lo propio y dar a conocer el esquema de austeridad para aplicar en el estado.



Ayer, diputados locales consideraron que en el tema contractual, el jefe universitario hidalguense debe seguir los pasos de sus homólogos y considerar reducirse el sueldo, tomando en cuenta que gana más de 67 mil pesos al mes, cuando el ex rector Humberto Veras Godoy que lo antecedió tenía un salario de menos de 40 mil pesos.



Es cierto que las condiciones son diferentes, pero si revisamos el pago por hora a maestros, el sueldo de algunos investigadores, o incluso el monto de becas y apoyos a estudiantes, si hay una gran diferencia entre lo que obtiene el rector, el secretario general y su círculo más cercano, y lo que obtienen el resto de la plantilla universitaria.



Se espera que en los siguientes días o a más tardar la primera semana de enero, el rector anuncie las medidas de austeridad en la UAEH, antes de que se cobre la primera quincena de 2019.



