Afrenta magisterial

La protesta en vísperas de Navidad de los jubilados del SNTE en Hidalgo fue una acción temeraria desde donde se vea.



La defensa del derecho laboral o sindical que representa el pago de bono de fin de año o un tipo de aguinaldo para los pensionados de la Sección 15 llegó al extremo de ser una de las mayores manifestaciones de las que se tiene registro en fechas recientes en Hidalgo.



Si bien se debe analizar el tema desde todos los ángulos, el cumplimiento de una obligación gremial debió haberse garantizado con antelación por la representación de los jubilados, así como por las oficinas encargadas de hacer los pagos a dicho sector.



Quejarse u oponerse a la petición de los ex trabajadores de la educación, quienes ya dieron un largo periodo de su vida al sindicato y a la SEPH, es no tener la más mínima idea de la necesidad que tienen para contar con el recurso que se les otorga. Es decir, no están reclamando nada que no les corresponda.



Que las formas hayan sido las que padecimos ayer en la ciudad de Pachuca es otra cosa.



Que según se afecta al turismo y al comercio en plenos días de asueto prenavideño, también es cierto.



Por eso se requiere de una estrategia bien planeada y ejecutada a la brevedad para que no solo se cumpla con los jubilados sino que se otorgue certeza a la base trabajadora educativa que siempre es utilizada para fines políticos, electorales y hasta de intereses personales.



Hoy, que estamos en épocas de cambios políticos y sociales desde el gobierno federal, la política al interior de organizaciones como la Sección 15 del SNTE debe sufrir una transformación.



Sería increíble concluir que la verdadera intención de los líderes magisteriales fue usar a los jubilados a sabiendas que había problemas con la gestión para el pago de los bonos de fin de año.







twitter: @laloflu