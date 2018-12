Los que se van y los que llegan

El último mes de 2018 en el Estado de México es de mucha actividad política en los 125 municipios que conforman la geografía mexiquense. Coincide el tercer y último informe de las administraciones municipales con la toma de protesta de los nuevos ediles que asumirán el cargo a partir del 1 de enero de 2019.



Los que se van lejos de una autocrítica y de ser mesurados. Todo lo contrario preparan eventos fastuosos para tratar de opacar la realidad de las demarcaciones muchas marcadas por la inseguridad, pésima calidad de los servicios públicos y problemas sociales como el desempleo y de deterioro ambiental.



Pasa cada año los informes de los alcaldes son para el lucimiento personal, la adulación y el protagonismo. No hay claridad entre lo que se dice que se hizo y lo que es la percepción de la ciudadanía. Si esa ciudadanía que está cansada de esos eventos masivos en los que se derrochan recursos que bien podrían servir para dar mantenimiento a las tuberías y ductos de agua potable o para apoyar con material mobiliario y equipo de cómputo a escuelas de la demarcación.



Y como cada año y suele suceder en cada informe cifras alegres y una gran cantidad de acciones de gobierno que se hicieron en beneficio de todos los habitantes del municipio.



Sin embargo en un problema toral como es el de la inseguridad que viene afectando a la ciudadanía hace más de 15 años y que va incrementando en lugar de controlar y luego reducir ninguna de las 125 autoridades municipales puede decir que cumplió pues cada vez hay más y nuevos delitos que tienen a la sociedad en una situación de incertidumbre pues el temor de ser víctimas es cada vez mayor.



Ahora los que vienen también tienen lo suyo pues no pueden dejar pasar el evento en el que rendirán protesta para hacer notar como serán las cosas ahora. Y obvio esta ceremonia busca tratar de opacar a la de los informes municipales.



Por eso la mayoría de los alcaldes electos tanto los que ya rindieron protesta como los que lo harán en los próximos días lo hacen después de los informes municipales. Estratega para ver qué es lo que pueden opacar de su antecesor y con ello dar el banderazo de salida de lo que será la nueva ad ministración municipal.



Es lamentable que tanto los que se van como los que llegan hagan uso de la fastuosidad para tratar de opacar una realidad que es difícil de evadir ante los graves problemas que padece la sociedad.



La sociedad no quiere eventos fastuosos ni mucho menos palabras bonitas que les endulce el oído. La sociedad quiere sólo una cosa: calidad de vida, no se las dio quienes se van, ¿ Lo darán los que llegan? Demos a los nuevos el beneficio de la duda para los que llegan.