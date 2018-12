Trascendió Puebla

Que las fuerzas castrenses no revelarán ni la ubicación, ni la cantidad de elementos de la Policía Militar destacados en la Guardia Nacional para no revelar movilidad y logística que le pueda servir a los delincuentes, y le apuestan más al factor sorpresa en sus incursiones.



Empero además de participar con la Policía Naval y la Policía Federal en el combate a delitos de alto impacto, los elementos de la GN participan de manera intensa en operativos en la ciudad de Puebla y zona conurbada para la recuperación de vehículos robados.



Que alguien debería informarle a la diputada por el Distrito 18 de Cholula, Tonantzin Fernández, que existe una Coordinación Estatal de Construcción de la Paz donde participan los tres niveles de gobierno, como lo anunció el Presidente AMLO, y es el lugar donde se definen estrategias de combate a la delincuencia.



Pero como la legisladora local reitera que acatará la orden del partido Morena, de no reunirse con la gobernadora, pide la intervención de la Guardia Nacional por las amenazas contra la alcaldesa Karina Pérez, pero justamente es la instancia de coordinación del tema de seguridad.



Que primero, justificaron en el gobierno federal, fue un “error” el haber eliminado el artículo de la constitución relacionado a la autonomía universitaria, y posterior a críticas, rectificaron; ahora es el propio Presidente de México quien admite, otro “error”, el recorte presupuestal a universidades.



Posterior a los reclamos de los rectores de las principales universidades estatales del país, como la UAP, por un recorte generalizado de mil 703 mdp, entre otras a la UNAM, IPN y UAM, López Obrador dio marcha atrás a la medida anunciada por la SHCP de recortar 3.4% en general.



Que uno de los sectores de la población que más respaldó en las urnas el proyecto de la cuarta transformación, es decir, los universitarios y la comunidad cultural y artística, hoy son los principales impugnadores al presupuesto de egresos para recortar gasto a educación y cultura.