Trascendió Puebla

Que la lideresa nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, no le puso nombre a la destinataria de su mensaje lleno de adjetivos y descalificaciones, pero sí advirtió a los legisladores y presidentes municipales no reunirse con la gobernadora; mientras, a quienes lo han hecho y a quienes lo hagan, los calificó como “indignos”, “agachones”, “arrastrados” y cometen “bajezas” quienes “caigan a sus pies”.



Fue la alcaldesa de Morena en la ciudad capital, Claudia Rivera Vivanco, quien asistió al evento público de la gobernadora, Martha Erika Alonso, en el Auditorio de la Reforma, luego de rendir protesta ante el magistrado del Poder Judicial. El misil de Polevnsky está teledirigido.



Que además de trágico, resultó irónico el accidente vial donde perdió la vida el campeón nacional de ruta, Carlos López González, de 40 años, originario de Xaltianquisco, del municipio de Tzompantepec, embestido por un vehículo, presuntamente, conducido por Adolfo Escobar.



López González, además de haber sido un destacado deportista profesional, era representante del partido Morena en su natal Tzompantepec, y quien, supuestamente, conducía el vehículo fue presidente municipal de la capital de Tlaxcala y militante del PAN.



Que la presencia de una base regional de la Guardia Nacional en Ciudad Serdán, con elementos de la Policía Militar y Federal, no inhibe las actividades ilícitas en el tramo de la autopista Esperanza-Córdoba, donde siguen los asaltos al autotransporte de carga.



El viernes, la Policía Federal solo acudió al auxilio de un conductor de un tracto camión, en el kilómetro 210+000 de la carretera Puebla- Córdoba.



Que en contraste a lo que ocurre en la autopista Puebla-Veracruz, en un cateo realizado en un domicilio del Barrio San Miguel, en Acatzingo, se incautó armamento de asalto y dos delincuentes fueron detenidos.



Que Irene Guisasola Pineda, representante de la asociación Promoción y Defensa Jurídica para los Pueblos Indígenas y Grupos Vulnerables, desaprobó el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), porque no da los resultados.