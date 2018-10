Trascendió Puebla

:Que la Galería de Arte del Palacio Municipal de la ciudad de Puebla, donde se han exhibido obras de Pablo Picasso, 57 grabados del pintor y grabador neerlandés Rembrandt, “Leonardo Da Vinci, el rostro de un genio” y 45 obras de Miguel Ángel “El Divino”, fue utilizada por la alcaldesa de Morena, Claudia Rivera, para exhibir fotografías de campaña de ella y Andrés Manuel López Obrador.



Con el título “Un Pueblo en Campaña” se pueden apreciar fotografías de gran formato, con el título: “Bienvenidos a la cuarta transformación”, la exposición es en realidad un homenaje que Claudia Rivera y hace un culto a la personalidad al presidente electo, lo que ha generado múltiples críticas en las redes sociales.



:Que el gobernador Antonio Gali Fayad envió a representantes de su administración a la toma de protesta de los 212 presidentes municipales, de un total de 217 ayuntamientos, en las diferentes sesiones solemnes, relevos que se efectuaron sin algún incidente.



A eso se debió la ausencia del mandatario estatal en el acto oficial donde la presidenta municipal de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, envió un mensaje con motivo de su toma de protesta, e hizo lo propio con los integrantes del gabinete y demás funcionarios de primer nivel de la alcaldía poblana.



:Que obra de la casualidad o no, a unos minutos de iniciar su mensaje en la toma de protesta, la alcaldesa poblana hizo una pausa por un “problema técnico” en el sistema de audio en los enlaces con los asistentes a la Plaza de Armas, misma que sirvió para el arribo al patio del Palacio Municipal de la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.



Polevnsky no llegó sola, entró acompañada del ex candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, de quien reiteró a los reporteros será el “candidato”, una vez “anulada la elección”, aunque no se notó el mismo entusiasmo entre el público asistente porque no fue unánime ni efusiva la consigna coreada: “¡Barbosa, gobernador!”



:Que para el líder del Congreso local y dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, fue más relevante asistir a la toma de protesta del alcalde de Huauchinango Gustavo Vargas Cabrera, presidente que habilitó la plaza pública para una comilona para el pueblo bueno.



:Que en el ayuntamiento de Puebla tampoco habrá reducción de salarios de los funcionarios de primer nivel porque ninguno rebasa los límites marcados por la propuesta de la ley de austeridad salarial de AMLO, explicó la secretaria General, Liza Aceves.