Trascendió Puebla

:Que el Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo rechazó la libertad anticipada de José Montaño Quiroz, ex comandante de la Policía Judicial de Puebla implicado en la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.



Montaño Quiroz fue aprehendido en Puebla el 11 de diciembre de 2014 y cumple una condena de seis años; mientras que sigue prófugo un segundo policía judicial implicado en el caso.



:Que le salió cara la campaña a la gubernatura de la coalición estatal Juntos Haremos Historia, porque siguen perdiendo con Luis Miguel Barbosa, ahora deben restar de su financiamiento público 20.4 mdp, debido a la multa impuesta por el INE.



Resulta que el ex abanderado omitió realizar el registro contable de 342 operaciones, que precisamente involucra el monto por 10.6 mdp; además realizó transferencias en efectivo por concepto de financiamiento público, cuyos recibos no fueron presentados para su fiscalización.



:Que el alcalde del municipio serrano Venustiano Carranca, Rafael Valencia Ávila, asegura “obedece a tintes políticos” las acusaciones en su contra de la Policía Federal por su presunto involucramiento con bandas de huachicoleros, y niega ser un prófugo de la justicia.



Valencia Ávila afirma que igual que su esposa, despacha en las oficinas de la Presidencia Municipal y del DIF Municipal; asegura que en el juicio contra su conyugue demostrarán que no existió posesión de armas de fuego ni existe relación con el robo de combustible.



:Que en la reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP, tomó la palabra como representante del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria) de la Anuies.



La postura de los planteles privados se basó en aumentar la cobertura educativa con calidad, es decir, evitar la proliferación de las llamadas “universidades patito” y en esquemas de deducibilidad de donativos y aportaciones a las instituciones en general, liberando el actual límite del 7 por ciento sobre las ganancias de las empresas.



:Que el cabildo poblano aprobará en la sesión de hoy las reformas al servicio de grúas en la ciudad capital, lo que además de mejorar el “servicio”, evitará abusos y prácticas de monopolio, adelantó en su cuenta de twitter el regidor priista Iván Galindo.